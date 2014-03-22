Підписання угоди з ЄС збереже цілісність України - представник при ЄС

Про це в коментарі УНІАН заявив представник України при ЄС Костянтин Єлісєєв.

”Ми нарешті зробили перший важливий крок. За обсягом він настільки значний, наскільки це було можливо з урахуванням реалій як в Україні, так і в ЄС”, - сказав Єлісєєв.

Аналізуючи наслідки підписання угоди він зазначив, що ”в умовах найглибшої в новітній історії України суспільно-політичної та економічної кризи, яка супроводжується військовою агресією з боку Росії, Європейський Союз не лише на рівні його інституцій, а й усіх держав-членів засвідчив солідарність з Україною і прагнення розбудовувати подальші відносини з нашою державою на принципах політичної асоціації”.

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Крім того, як зазначив Єлісєєв, підписання угоди - ”це підтримка територіальної цілісності України”. ”Це більш тісне співробітництво у сфері Спільної зовнішньої і безпекової політики. Це декларація відданості України зміцненню верховенства права і дотриманню прав і основоположних свобод людини. Це фіксація наміру України ратифікувати Статут Міжнародного кримінального суду після внесення відповідних змін до Конституції. Це, зрештою, формальне закріплення цивілізаційного вибору України на користь європейських цінностей демократії”, - сказав він.

Продовжуючи тему Єлісєєв звернув увагу на те, що ”за останні тижні Україна об’єктивно змусила ЄС «прокинутися» і перейти в надзвичайний режим роботи”.

Водночас він визнав, що ”угода про асоціацію – не ідеальна, але це вистражданий документ”. ”Вона є результатом надскладного компромісу”, - зазначив Єлісєєв.

Як повідомляв УНІАН, учора, 21 березня, Україна та Європейський Союз підписали політичну частину Угоди про асоціацію.