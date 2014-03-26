Влада обіцяє вільну торгівлю з ЄС вже наприкінці квітня

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, про це заявив урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції Валерій Пятницький під час зустрічі з представниками Європейської Комісії, які прибули до Києва для консультацій із владою.

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«Орієнтовно торгові преференції (для вітчизняних експортерів - УНІАН) повинні вступити в дію для української сторони наприкінці квітня - початку травня цього року й діятимуть до 1 листопада. В зв'язку з цим ЄС закликав прискорити процес підписання й ратифікації всього тексту Угоди про асоціацію до зазначеного терміну», – цитує Пятницького прес-служба.

Як уточнили в Мінекономрозвитку, торгові спрощення будуть оформлені у вигляді автономних торгових преференцій (АТП), які Євросоюз в односторонньому порядку надасть Україні відповідно до положень з організації зони вільної торгівлі Україна-ЄС. Для цього необхідна активізація адміністративного співробітництва з українськими митними органами та Торговельно-промисловою палатою України у сфері видачі сертифікатів про походження товарів відповідно до вимог ЄС, а також імплементація ветеринарних і фітосанітарних норм ЄС, що дозволить зняти обмеження для експорту зернових, м'яса птиці, яєць та інших сільськогосподарських товарів вітчизняного виробництва.

Як підкреслили в міністерстві з посиланням на представників Єврокомісії, товарам із Криму такі преференції не будуть надані.

Крім того, ЄС очікує від України врегулювання питань утилізаційного збору на імпортні автомобілі, вимог щодо місцевої складової «зеленої» електроенергії та перегляду тарифних зобов'язань України в рамках СОТ.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС планували підписати Угоду про асоціацію, що передбачала формування зони вільної торгівлі, в листопаді 2013 року. Європейські фахівці запевняли, що вигоди України будуть відчутні вже тому, що українські товаровиробники отримають доступ на ринок обсягом близько 500 млн споживачів і з сукупним ВВП понад 17 трлн дол.

Проте в листопаді 2013 року Угода не була підписана під приводом неготовності України до приєднання до європейського ринку. Таке рішення влади викликало багатотисячні протести й переросло в тривале й масове протистояння народу та діючої на той момент влади, що призвело до численних жертв.

Переговори про підписання угоди були відновлені лише з приходом нового Кабінету міністрів на чолі з Арсенієм Яценюком. Політичну частину Угоди було підписано 21 березня. Економічний блок планується підписати пізніше, після виборів президента України 25 травня. Новий український уряд також пов'язує економічне зростання зі вступом у дію положення Угоди й входження України до зони вільної торгівлі з ЄС.