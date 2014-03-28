Україна продовжує контролювати повітряний простір над Кримським півостровом
Державна авіаційна служба України (Державіаслужба) продовжує здійснювати функцію контролю повітряного простору Кримського півострова та української частки простору над Чорним морем, повідомив УНІАН голова Державіаслужби Денис Антонюк.
“Станом на сьогодні ми контролюємо повітряний простір над Кримом і повітряний простір над Чорним морем”, - сказав він, уточнивши, що йдеться про повітряний простір вище 1500 метрів над рівнем поверхні землі та моря.
Читайте такожЗСУ і досі контролюють повітряний простір Криму - Міноборони
Голова служби також пообіцяв, що Україна виконає всі домовленості й зобов'язання у сфері повітряних перевезень.
Крим же, як зазначив Антонюк, не може взяти на себе функції контролю над повітряним простором.
“Структура й увесь процес побудовані так, що не можна забрати: ось захотіли й забрали. Величезна робота до самого верху ведеться із цього приводу, і ми все правильно зробили і все вчасно”, - сказав керівник служби.
Після російської анексії Криму Державіаслужба ухвалила рішення про заборону цивільних польотів на півострів. Голова служби зазначив, що це була не рекомендація, а наказ.
"Це - наказ. На наш погляд, рейсів до Криму не повинно бути", - заявив Антонюк.
Водночас, за його словами, ігноруючи цю заборону, до Сімферополя здійснюють регулярні рейси кілька російських і одна узбецька авіакомпанія.
Довідка УНІАН. Основними завданнями Державіаслужби є здійснення державного контролю й нагляду за безпекою цивільної авіації, організація розробки нормативно-правової бази для регулювання діяльності у галузі цивільної авіації, сертифікація та реєстрація об'єктів і суб'єктів цивільної авіації, ліцензування авіаційних перевезень.