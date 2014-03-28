Україна продовжує контролювати повітряний простір над Кримським півостровом

“Станом на сьогодні ми контролюємо повітряний простір над Кримом і повітряний простір над Чорним морем”, - сказав він, уточнивши, що йдеться про повітряний простір вище 1500 метрів над рівнем поверхні землі та моря.

Читайте такожЗСУ і досі контролюють повітряний простір Криму - Міноборони

Голова служби також пообіцяв, що Україна виконає всі домовленості й зобов'язання у сфері повітряних перевезень.

Крим же, як зазначив Антонюк, не може взяти на себе функції контролю над повітряним простором.

“Структура й увесь процес побудовані так, що не можна забрати: ось захотіли й забрали. Величезна робота до самого верху ведеться із цього приводу, і ми все правильно зробили і все вчасно”, - сказав керівник служби.

Після російської анексії Криму Державіаслужба ухвалила рішення про заборону цивільних польотів на півострів. Голова служби зазначив, що це була не рекомендація, а наказ.

"Це - наказ. На наш погляд, рейсів до Криму не повинно бути", - заявив Антонюк.

Водночас, за його словами, ігноруючи цю заборону, до Сімферополя здійснюють регулярні рейси кілька російських і одна узбецька авіакомпанія.

Довідка УНІАН. Основними завданнями Державіаслужби є здійснення державного контролю й нагляду за безпекою цивільної авіації, організація розробки нормативно-правової бази для регулювання діяльності у галузі цивільної авіації, сертифікація та реєстрація об'єктів і суб'єктів цивільної авіації, ліцензування авіаційних перевезень.