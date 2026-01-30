Російські ударні дрони на Starlink можуть загрожувати країнам НАТО, - CNN

Дрони, які оснащені Starlink, мають більший радіус дії, ніж керовані за допомогою радіо та кабелю, і їх неможливо заглушити.

Українські чиновники та аналітики заявляють, що Росія встановлює супутникові системи Starlink Ілона Маска на свої ударні дрони, щоб наносити удари вглиб України. Таким чином, розширюється їх потенційний радіус польоту аж до території НАТО, повідомляє CNN.

Видання розповіло, що військовий експерт з технологій та радник Міністерства оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов зазначив, що вже зібрано докази "сотень" атак російських дронів, оснащених терміналами Starlink.

"Атаки не на військові цілі, а на мирні міста в тилу та на передовій. Включно з житловими будинками. Фактично, це тероризм із використанням сучасних мирних комунікаційних технологій", - підкреслив він.

Відео дня

В статті пояснюється, що додавання Starlink дозволяє Москві обійти електронну оборону України, яка виводить з ладу дрони шляхом глушіння GPS- та радіосигналів.

До цього, як зазначає видання, Росії вдавалося обходити ці блокатори сигналів за рахунок використання дронів, якими керують за допомогою оптоволоконних кабелів. Хоча їх неможливо вимкнути електронним способом, їхній радіус дії обмежений довжиною кабелю.

Додається, що дрони, які оснащені Starlink, мають більший радіус дії, ніж безпілотники, керовані за допомогою радіо та кабелю, і їх неможливо заглушити.

Окрім цього, надшвидке з'єднання також дає змогу керувати ними в режимі реального часу з території Росії, що робить їх набагато точнішими.

Як зазначає видання, хоча Росія й має БпЛА та ракети, здатні покривати більші відстані, вони набагато дорожчі, більші та легші для виявлення та збиття.

Простіший дрон, оснащений Starlink Mini, який коштує від 250 до 500 доларів, набагато дешевший й такий же ефективний, як і більш досконалі моделі, що коштують десятки тисяч доларів.

За словами Бескрестнова, російський дрон, оснащений Starlink, може пролітати відстань до 500 кілометрів. Експерт припускає, що смертельний удар по цивільному поїзду на сході України, міг бути виконаний за допомогою дрона Shahed, оснащеного радіомодемом або, можливо, Starlink.

В статті зазначається, що до цього, за словами "Флеша", Росія для удару по українських енергетичних об'єктах у Чернігівській області використала рой безпілотників "Молнія" , оснащених Starlink.

Пояснюється, що безпілотники "Молнія" - це дуже прості й дешеві безпілотні літальні апарати, виготовлені з фанери, що здатні пролітати десятки кілометрів.

За словами експерта, кожен третій такий безпілотник зміг вразити свою ціль завдяки технології Starlink.

"Неможливо придушити (їх) за допомогою електронної війни. Їх можна збити тільки фізично, якщо протиповітряний дрон побачить їх і зніме", - зауважив Бескрестнов.

Нещодавно призначений міністр оборони України Михайло Федоров, який раніше відповідав за розробку та закупівлю дронів на посаді міністра цифрової трансформації, заявив, що Україна повинна "дуже швидко" відреагувати на використання Росією Starlink.

За словами Федорова, міністерство зв'язалося з компанією SpaceX, яка належить Маску і є власником Starlink, з пропозиціями щодо того, як зупинити Росію від використання цієї технології.

Видання поділилося, що він вже висловив вдячність "президенту SpaceX Гвінн Шотвелл та Ілону Маску особисто за їхню швидку реакцію та початок роботи над вирішенням ситуації".

В публікації підкреслюється, що з початку повномасштабної війни Україна стала сильно залежати від Starlink. Цю систему військові використовують для зв'язку та управління дронами, урядом, а також багатьма цивільними особами, підприємствами та державними установами, включаючи лікарні та школи.

Американська організація Інститут вивчення війни (ISW), що стежить за конфліктами, заявила, що виходячи з заявленої дальності 500 кілометрів, "більша частина України, вся Молдова та частини Польщі, Румунії та Литви" знаходяться в зоні досяжності безпілотників BM-35, оснащених Starlink.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що зростаюче використання Starlink Росією свідчить про те, що санкційний тиск, який союзники України чинять на Росію, є "недостатнім".

Видання раніше повідомляло, що російські війська обходять санкції, купуючи системи Starlink у третіх країнах, а потім використовуючи їх на лінії фронту. В компанії пообіцяли деактивувати будь-який термінал, який буде виявлено у санкціонованої або неавторизованої сторони.

"Шахеди" зі Starlink: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що "Флеш" підтвердив, що Росія завдала удару "Шахедом" на Starlink по стоянці гелікоптерів неподалік від Кропивницького. Він зауважив, що ці дрони летіли майже над землею, щоб їх не бачили РЛС. Бескрестнов написав, що попереджав про такий розвиток подій, але його не послухали.

Також ми писали, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський публічно закликав засновника компанії SpaceX Ілона Маска заборонити використання Starlink для військових ударів Росії по Україні. У відповідь Маск проігнорував інформацію про російські атаки за допомогою супутникового інтернету й заявив, що Starlink є основою військових комунікацій України.

Вас також можуть зацікавити новини: