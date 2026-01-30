Маск відреагував на звернення Києва щодо російських дронів на Starlink

Раніше росіяни почали системно ставити термінали Starlink на свої дрони.

Власник компанії SpaceX Ілон Маск висловив готовність допомогти у вирішенні проблеми із використанням терміналів Starlink російськими окупантами.

Так, днями міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що компанія SpaceX почала співпрацювати з українським урядом щодо зазначеної проблеми. У соцмережі X Федоров висловив керівникам компанії та Ілону Маску особисто вдячність за це.

Сьогодні Маск ретвітнув це повідомлення, написавши "You’re most welcome", що можна перекласти не просто як "Будь ласка", а як "Завжди радий допомогти" або "Із великим задоволенням".

Проблема використання Starlink росіянами

Як писав УНІАН, росіяни успішно інтегрували термінали Starlink у свої безпілотники, зокрема у "Шахеди". Завдяки цьому росіяни можуть не боятися українських систем РЕБ і в ручному режимі керуватии дронами навіть глибоко в українському тилу.

Так, днями "Шахеди" зі Starlink атакували стоянку українських гелікоптерів поблизу Кропивницького.

На проблему звернули увагу союзники України. Міністр зовнішніх справ Польщі Радослав Сікорський навіть посварився з Маском у твіттері через цю проблему.

Вважається, що росіяни нелегально імпортують термінали Starlink через дружні країни спеціально для використання у війні. Прямі поставки в Росії заборонені, а зв'язок Starlink на території самої Росії не працює.

