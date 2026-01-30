Маск відреагував на звернення Києва щодо російських дронів на Starlink

Власник компанії SpaceX Ілон Маск висловив готовність допомогти у вирішенні проблеми із використанням терміналів Starlink російськими окупантами

Так, днями міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що компанія SpaceX почала співпрацювати з українським урядом щодо зазначеної проблеми. У соцмережі X Федоров висловив керівникам компанії та Ілону Маску особисто вдячність за це.

Сьогодні Маск ретвітнув це повідомлення, написавши "You’re most welcome", що можна перекласти не просто як "Будь ласка", а як "Завжди радий допомогти" або "Із великим задоволенням".

Відео дня
Маск відреагував на звернення Києва щодо російських дронів на Starlink

Проблема використання Starlink росіянами

Як писав УНІАН, росіяни успішно інтегрували термінали Starlink у свої безпілотники, зокрема у "Шахеди". Завдяки цьому росіяни можуть не боятися українських систем РЕБ і в ручному режимі керуватии дронами навіть глибоко в українському тилу. 

Так, днями "Шахеди" зі Starlink атакували стоянку українських гелікоптерів поблизу Кропивницького.

На проблему звернули увагу союзники України. Міністр зовнішніх справ Польщі Радослав Сікорський навіть посварився з Маском у твіттері через цю проблему.

Вважається, що росіяни нелегально імпортують термінали Starlink через дружні країни спеціально для використання у війні. Прямі поставки в Росії заборонені, а зв'язок Starlink на території самої Росії не працює.

Вас також можуть зацікавити новини: