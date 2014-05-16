Джемілєв: Кремль безуспішно намагається вербувати прихильників з числа кримських татар

Як повідомляє портал «Крим. Реалії», напередодні 70-х роковин депортації кримських татар з півострова російська влада намагається знайти спосіб утихомирення цього народу. У хід ідуть різні засоби: від підкупу до погроз і переслідувань.

Одним з найдієвіших способів, на думку Кремля, є розділення кримських татар, адже поки що найбільша сила цього народу була в його єдності. Найбільш підступною, на думку кримських татар, тактикою було використання проти них представників спорідненого народу – волзьких татар. У день депортації, 18 травня, в Казані збереться декілька десятків активістів, які пригадають про те, що 70 років тому війська Червоної Армії депортували з Криму близько 200 тисяч кримських татар. У результаті даної акції близько половини цього нечисленного народу загинула. Попри культурну спорідненість двох народів, їх історичний досвід і політичну орієнтація нині абсолютно різні. І це намагається використовувати Кремль, аби подолати опір окупації з боку кримських татар, говорить Джемілєв.Читайте такожНапередодні річниці депортації нелегітимна влада Криму заборонила мітинги до 6 червня

«Зараз вони намагаються масово вербувати прихильників з-поміж кримських татар. Це у них якось не виходить. Тому вони привозять з Казані казанських татар. Є такий яскравий приклад казанського татарина в Криму – віце-прем'єр-міністр Рустам Теміргалієв. Його батько також має якусь позицію. Але рекрутувати з-поміж кримських татар не вдається. Однак робота з розколу триває», – каже Джемілєв.

За його словами, ще до анексії Криму Москва використовувала офіційних осіб з Татарстану для того, аби розірвати солідарність всередині кримськотатарського народу, який підтримував і зв'язок з Києвом, і українську державність, і проєвропейський курс розвитку.

Кремль пропонував й інші заохочення – офіційний статус для кримськотатарської мови, квоти для кримських татар в органах влади, офіційне визнання Меджлісу. Але нічого з цих хабарів не подіяло.

Як говорить казанський політолог Рашит Ахметов, Москва застосовує давно перевірений метод: розділяй і владарюй. Заради цього Москва вирішила використовувати близькість двох народів, які давно вже вибрали для себе різні політичні вектори розвитку. Він нагадує, що на початку березня, коли прокремлівський президент Татарстану Рустам Мінніханов двічі відвідав Крим, це були перші контакти між кримськими і казанськими татарами на вищому рівні за два десятиліття.

Як вважає Ахметов, тактика Кремля, хоч і підступна, але може мати несподіваний позитивний ефект: казанські татари, які давно відмовилися від ідей незалежності і змирилися з російськими реаліями беззаконня і корупції, нині одержують приклад дій народу, який не пішов на зраду національних і державних інтересів заради красивих обіцянок.Читайте такожУ будинках кримських татар масово проводять обшуки: вчора силовики побували у Джемілєва

Одним з найбільших моральних авторитетів для казанських татар був і залишається лідер їх кримських побратимів, Мустафа Джемілєв, якого у квітні цього року декілька громадських організацій Татарстану висунули на здобуття Нобелівської премії миру.

Нагадаємо, Росія в березні анексувала український Крим.

3 травня Росія заборонила в'їзд до Криму лідерові кримськотатарського народу, народному депутатові України Джемілєву. Пізніше «прокурор» Криму Наталія Поклонська зачитала главі Меджлісу Рефату Чубарову попередження про «недопущення ведення екстремістської діяльності» і заявила, що в разі непокори Меджліс буде ліквідовано і його діяльність заборонено.

11 травня Джемілєв повідомив, що нелегітимна кримська влада не дала дозволу на проведення 18 травня в центрі Сімферополя жалобного мітингу, приуроченого 70-річчю депортацій кримських татар.