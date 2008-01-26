Балога запропонує Ющенку, Тимошенко та Яценюку ще раз поговорити про НАТО

Керівник Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА ініціюватиме обговорення можливості проведення плебісциту щодо вступу України до НАТО і ЄС під час чергової зустрічі Президента, голови Верховної Ради та прем’єр-міністра.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, він вважає, що нещодавня ініціатива керівництва держави щодо приєднання України до Плану дій із набуття членства у НАТО стала штучним приводом для тривалого блокування роботи Верховної Ради.

На думку В.БАЛОГИ, парламентська опозиція свідомо використала ПДЧ як нагоду якнайдовше гальмувати прийняття важливих для держави законопроектів. “При цьому опозиційні сили, передусім Партія регіонів, намагаються розгорнути у суспільстві широку дезінформаційну кампанію, вкотре лякаючи людей підзабутими страхами з далекого минулого. У такий спосіб робиться спроба прикути увагу громадськості до непершорядної теми, на відміну, наприклад, від скасування депутатського імунітету та численних пільг”, зазначає глава Секретаріату.

На думку В.БАЛОГИ, оскільки навіть віддалена перспектива приєднання України до НАТО стала деструктивним чинником роботи ВР, а опозиція голослівно стверджує про негативне ставлення українців до вступу в Альянс, доцільно і можливо провести всеукраїнський плебісцит із цього питання. “Більше того, у народу варто запитати про його думку щодо членства країни і в Північноатлантичному, і в Європейському Союзах, аби одержати чіткий суспільний висновок стосовно євроатлантичного курсу офіційного Києва. Результат цього загальнодержавного опитування має бути врахований при ухваленні відповідних державних рішень”, зауважив він.

Керівник президентського Секретаріату вказав, що повністю підтримує думку голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА, висловлену вчора під час прямого ефіру на одному із загальнонаціональних каналів, про обов’язковість апеляції влади до думки народу. “У листі Президента, спікера парламенту та керівника уряду до Генерального секретаря НАТО наголошено, що вступу в Альянс неодмінно передуватиме референдум. Виходячи з норм Конституції та законодавства, його треба буде проводити тільки після одержання з Брюсселя офіційного запрошення України у НАТО чи в Євросоюз. Адже результат референдуму має силу закону, який не потребує будь-якого затвердження державними органами. Буде одночасно радісно і смішно, коли український народ висловиться за членство в організації, де нас поки не готові прийняти”, - звернув увагу В.БАЛОГА.

За його словами, зараз мова може йти про організацію та проведення всеукраїнського дорадчого опитування громадян України. До його старту в країні потрібно провести широку роз’яснювальну кампанію з інформування про зміст євроатлантичної політики Києва, роль і місце НАТО та ЄС на міжнародній арені.

“Політики з опозиційного табору невтомно говорять, що люди мало знають про Північноатлантичний союз. Якщо взяти цю версію за вихідну точку, то необхідно дати громадськості вичерпні відповіді на всі запитання, аби люди, відкинувши сумніви та нав’язані фобії, голосували під час плебісциту (а в перспективі – і на референдумі) усвідомлено і зважено. Інакше це буде не опитування громадської думки, а запрограмований обман”, сказав він.

“Думаю, міркування та ідеї А.ЯЦЕНЮКА щодо всеукраїнського опитування як способу припинення спекуляцій на натовській темі слід обмізкувати у такому форматі. Що ж стосується опозиції, то їй слід перетворити енергію блокування роботи ВР в організаційні заходи з підготовки загальнодержавного плебісциту. В іншому випадку опозиціонерам буде важко пояснити своїм виборцям, чому звертання до народу не втілені в практичні заходи”, - зауважив керівник Секретаріату Президента.