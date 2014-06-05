Низькі результати Добкіна і Тігіпка на виборах є наслідком правління ПР на сході - експерт

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на прес-конференції.

“Звичайно, на результати виборів на сході вплинула низька явка в Донецькій і Луганській областях. Але потрібно врахувати і той факт, що впродовж десяти років на цих теренах була монополізована політична презентація: Партія регіонів поглинала всі політичні проекти. Була поглинена “Нова демократія” Кушнарьова, партія “Віче” Богословської, блок “Не так!”, було з'їдено “Сильну Україну”. Тобто, фактично, всі конкуренти Партії регіонів на сході були загарбані, а з відходом і послабленням Партії регіонів ми матимемо формування нових політичних проектів на базі ідеології Партії регіонів і частково ідеології комуністів”, - сказала Конончук.

Також вона додала, що КПУ на сьогодні опинилася на межі свого електорального базису.

“Вона виснажена тривалим партнерством з олігархією і втрачає довіру”, - сказала експерт.

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Крім того, Конончук додала, що нові політичні сили, розраховані на електорат у східних областях, не встигнуть завоювати довіру виборців до позачергових парламентських виборів у разі їх проведення у поточному році. Але в будь-якому випадку такі новостворені політичні проекти матимуть ту ж саму природу, що й їх попередники, — «регіонали» та комуністи, а саме олігархічно-номенклатурну.

Як повідомляв УНІАН, позачергові вибори президента України відбулись 25 травня 2014 року.

Згідно з результатами, оприлюдненими ЦВК, Петро Порошенко отримав 54,7% голосів виборців (за нього проголосували 9 млн 857 тис 308 громадян), Юлія Тимошенко — 12,81% (2 млн 310 тис. 50), Олег Ляшко — 8,32% (1 млн 500 тис 377), Анатолій Гриценко — 5,48% (989 тис 29), Тігіпко — 5,23% (943 тис 430), Добкін — 3,03% (546 тис 138), Вадим Рабінович — 2,25% (406 тис 301).

Решта кандидатів на пост президента отримали менше 2% голосів виборців.