Президент вніс у ВР подання на призначення Яреми генпрокурором

Президент України Петро Порошенко вніс у Верховну Раду подання про надання згоди на призначення Віталія Яреми на посаду генерального прокурора України.

Проект відповідної постанови від 18 червня 2014 р. зареєстрований на сайті парламенту. Віталій Ярема з 27 лютого 2014 обіймає посаду першого віце-прем'єр-міністра України в уряді Арсенія Яценюка. Ярема відповідальний за правоохоронний та силовий блок.

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