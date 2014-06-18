Президент вніс у ВР подання на призначення Яреми генпрокурором
12:30, 18 червня 2014Політика
0 0
Президент України Петро Порошенко вніс у Верховну Раду подання про надання згоди на призначення Віталія Яреми на посаду генерального прокурора України.
Порошенко пропонує Ярему призначити Генпрокурором / УНІАН
Проект відповідної постанови від 18 червня 2014 р. зареєстрований на сайті парламенту.
Віталій Ярема з 27 лютого 2014 обіймає посаду першого віце-прем'єр-міністра України в уряді Арсенія Яценюка. Ярема відповідальний за правоохоронний та силовий блок.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter