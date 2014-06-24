У Фірташа визнали Крим російським

На офіційному веб-сайті ПАТ "Кримський содовий завод" змінилася юридична адреса: тепер сторінка http://www.cs.ua/contacts/ повідомляє, що завод знаходиться за адресою: ул.Проектна, 1, Місто: Красноперекопськ, Область: Республіка Крим, Росія. Також на сайті компанії вказано новий поштовий індекс: 296002. Разом з тим, контактні телефони організації залишилися "українськими" - всі вказані з міжнародним телефонним кодом - "+38".

Як повідомив в одному з останніх інтерв'ю керуючий директор Group DF (контрольована українським бізнесменом Дмитром Фірташем, який наразі перебуває під домашнім арештом у Відні; володіє Кримським содовим заводом) Борис Краснянський, було прийнято рішення не реєструвати Кримський содовий завод у Києві (у зв'язку з окупацією півострова російською армією) і залишити підприємству реєстрацію в аннексированному Росією Криму.

«Кримський содовий завод ми не стали реєструвати в Києві», - заявив у своєму останньому інтерв'ю Краснянський.

Директор Group DF таке рішення пояснює... нестабільною ситуацією в Україні: «Що б ви не робили в такій ситуації, ви, по суті, зробите ставку в грі, не знаючи заздалегідь, до чого це призведе», - сказав Борис Краснянський.

Як повідомляв УНІАН, самопроголошений прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов минулого місяця закликав Фірташа провести перереєстрацію своїх кримських підприємств у відповідності з російським законодавством, інакше щодо заводів можуть бути застосовані санкції, аж до передачі їх у тимчасове зовнішнє управління.

«Кримський содовий завод» був запущений в 1973 році. Проектна потужність - 698 тис. тонн в рік. Завод входить у групу Ostchem Holding, яка консолідує всі хімічні активи Group DF.

12 березня Фірташ був затриманий у Відні за звинуваченням в економічних злочинах з метою можливої екстрадиції в США. Тоді ж підконтрольна Фірташу Group DF офіційно заявила, що "дії правоохоронних органів Австрії щодо Дмитра Фірташа не пов'язані з ситуацією в Україні, ні з діяльністю групи в Європі та Америці, а стосуються інвестиційного проекту 2006 року".

21 березня Фірташ був звільнений під рекордний заставу в 125 млн євро. Через компанію він звернувся з заявою про те, що переконаний у своїй невинності і має намір доводити свою правоту.