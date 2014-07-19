Австралія надішле до України свого представника для розслідування катастрофи Boeing-777

Австралія надішле свого представника для координації і сприяння в розслідуванні катастрофи малайзійського «Боїнга», збитого 17 липня терористами у Донецькій області.

Як повідомляє прес-служба президента України, про це прем’єр-міністр Австралії Тоні Ебботт заявив під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком.

Глава Української держави подякував Австралії за підтримку, а також за сильну позицію на останньому екстреному засіданні Ради безпеки ООН.

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Прем’єр-міністр Ебботт відповів, що, окрім підтримки України, Австралія прореагувала на вбивство своїх громадян особами, які контролюються Росією, з території, яка контролюється Росією, і зі зброї, що надійшла з Росії. Він наголосив, що для нього це - питання справедливості.

Порошенко висловив занепокоєння тим, що проросійські терористи перешкоджають слідчим діям на місці катастрофи і знищують докази своєї провини. При цьому Україна робить все для проведення розслідування за участі міжнародних фахівців.

Порошенко також запросив Австралію до участі в розслідуванні під егідою ІКАО.

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Ебботт запропонував надіслати до України уповноваженого представника Австралії для координації та сприяння на місці.

Ебботт висловив подяку Порошенку і відзначив, що він дуже високо цінує все, що президент України робить у цих надзвичайно складних обставинах.

Порошенко подякував за готовність сприяти і заявив: «Така величезна світова підтримка додає нам сил. Правда на нашому боці, тому що ми за мир і за демократію».

Глава Української держави закликав Австралію визнати терористичними організаціями так звані «Донецьку народну республіку» і «Луганську народну республіку» і повідомив, що Україна готує відповідні юридичні подання.

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Як повідомляв УНІАН, 17 липня о 16.20 у небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук».

На борту літака перебували 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу.

За даними авіакомпанії Malaysia Airlines, на рейсі перебували 192 громадянина Нідерландів. Крім того, під час катастрофи на борту літака перебували 44 громадянина Малайзії, включаючи 15 членів екіпажу й 2 немовлят.

Також у літаку перебували 27 громадян Австралії й 12 індонезійців, у числі яких було немовля.

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В опублікованому списку значаться 10 громадян Великої Британії, включаючи одного громадянина з подвійним громадянством (Велика Британія й Південна Африка).

Серед пасажирів перебували також 4 німців, 4 бельгійців, 3 філіппінців, 1 канадець і 1 новозеландець.

Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів із цивільними повітряними суднами запросило взяти участь у розслідуванні причин катастрофи в Донецькій області малайзійського авіалайнера «Боїнг-777», що виконував рейс Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), міжнародні авіаційні організації та представників авіаційної влади Малайзії та Нідерландів. Зокрема, бюро направило відповідні повідомлення авіаційній владі Малайзії, Нідерландів, компанії ”Boeing”, міжнародній організації цивільної авіації ICAO, Європейській конференції цивільної авіації, Європейській організації з безпеки аеронавігації (Євроконтролю), Єврокомісії та Національній раді з безпеки на транспорті (NTSB).

Міністр транспорту Малайзії Ліоу Тіонг Лай повідомив, що для допомоги в проведенні розслідування катастрофи літака із Малайзії прибудуть 62 фахівці.