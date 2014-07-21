У Донецьку в результаті бойових дій в аеропорту і на залізничному вокзалі загинули 3 осіб

14:30, 21 липня 2014
Політика
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Сьогодні в Донецьку в результаті бойових дій в районі залізничного вокзалу та аеропорту загинули три людини, один поранений.

REUTERS

У Донецьку в результаті сьогоднішніх бойових дій у районі залізничного вокзалу й аеропорту загинули троє людей, одного пораненого госпіталізовано.

Про це УНІАН повідомили в департаменті охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації.

У повідомленні також зазначається, що інформацією про те, ким є постраждалі, облдержадміністрація «на даний момент не володіє».

Зараз на місці бойових дій працюють машини швидкої допомоги, додали в ОДА.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в Донецьку в квадраті Красноармійське шосе - вул. Маршала Жукова - вул. Стратонавтів - вул. Артемівська точились бойові дії.

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