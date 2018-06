У Донецьку в результаті бойових дій в аеропорту і на залізничному вокзалі загинули 3 осіб

У Донецьку в результаті сьогоднішніх бойових дій у районі залізничного вокзалу й аеропорту загинули троє людей, одного пораненого госпіталізовано.

Про це УНІАН повідомили в департаменті охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації.

У повідомленні також зазначається, що інформацією про те, ким є постраждалі, облдержадміністрація «на даний момент не володіє».

Зараз на місці бойових дій працюють машини швидкої допомоги, додали в ОДА.

Now some rebel tanks, buses and cars of separatist fighters heading back toward center of #Donetsk#Ukrainepic.twitter.com/m8yBV14Rj7