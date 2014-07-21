У Донецьку в результаті бойових дій в аеропорту і на залізничному вокзалі загинули 3 осіб
Сьогодні в Донецьку в результаті бойових дій в районі залізничного вокзалу та аеропорту загинули три людини, один поранений.
У Донецьку в результаті сьогоднішніх бойових дій у районі залізничного вокзалу й аеропорту загинули троє людей, одного пораненого госпіталізовано.
Про це УНІАН повідомили в департаменті охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації.
У повідомленні також зазначається, що інформацією про те, ким є постраждалі, облдержадміністрація «на даний момент не володіє».
Зараз на місці бойових дій працюють машини швидкої допомоги, додали в ОДА.
Now some rebel tanks, buses and cars of separatist fighters heading back toward center of #Donetsk#Ukrainepic.twitter.com/m8yBV14Rj7
— Sabra Ayres (@babraham) July 21, 2014
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в Донецьку в квадраті Красноармійське шосе - вул. Маршала Жукова - вул. Стратонавтів - вул. Артемівська точились бойові дії.
Донецк. Район ж/д вокзала. pic.twitter.com/efRtEAmRaY
— Хуёвый Київ (@tombreadley) July 21, 2014
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