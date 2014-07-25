Терорист Стрєлков хоче організувати теракти з вибухами у багатоповерхових будинках - СБУ

Про це свідчить запис розмови учасників терористичної організації "ДНР" Дениса Пушилина і Андрія Пургіна.

Бойовики говорять про те, що Стрєлков "зірвав роботу торгових мереж, зупиняються шахти", а його спільники "просто грабують місто".

"Він занапастить мільйонне місто, щоб убити десять тисяч українців", - каже терорист Пургін.

Обережно, присутня ненормативна лексика.

Розмова бойовиків про теракт починається з 4:26.