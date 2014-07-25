Терорист Стрєлков хоче організувати теракти з вибухами у багатоповерхових будинках - СБУ
16:58, 25 липня 2014Політика
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Терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) хоче організувати теракт з вибухом у багатоповерхових будинках.
Терорист Стрільців хоче організувати теракт з вибухом у багатоповерхових будинках - СБУ
Про це свідчить запис розмови учасників терористичної організації "ДНР" Дениса Пушилина і Андрія Пургіна.
Бойовики говорять про те, що Стрєлков "зірвав роботу торгових мереж, зупиняються шахти", а його спільники "просто грабують місто".
"Він занапастить мільйонне місто, щоб убити десять тисяч українців", - каже терорист Пургін.
Обережно, присутня ненормативна лексика.
Розмова бойовиків про теракт починається з 4:26.
Нагадаємо, СБУ перехопила переговори бойовиків за 2 хвилини до катастрофи "Боїнг".
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