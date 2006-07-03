Журналісти допоможуть державі реформувати ЗМІ

Восени, орієнтовно наприкінці жовтня, у Києві відбудеться медіа-форум, на якому журналісти України обговорять спільну стратегію реформування засобів масової інформації. Зокрема, предметом розмови стануть головні принципи і гострі питання роздержавлення комунальних та державних газет, радіо- і телекомпаній.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Незалежної медіа-профспілки України, такою домовленістю закінчилися переговори між представниками НМПУ, Національної спілки журналістів України та Міжнародної федерації журналістів і Шведської спілки журналістів, які тривали 29 і 30 червня у Києві.

Сторони дійшли думки, що українським журналістам важливо обговорити найбільш резонансні проблеми роздержавлення і спробувати виробити спільну позицію. За словами програмного директора Міжнародної федерації журналістів Олівера МОНІКЕРА, це дозволить прискорити реформи, необхідні і вигідні журналістам. Зі свого боку, міжнародна спільнота готова надати відповідну експертну і консультаційну допомогу.

Протягом липня-вересня НМПУ і НСЖУ мають узгодити план підготовчих заходів та, відповідно до домовленостей, делегувати представників від регіональних організацій на цей форум. НСЖУ має спеціальну робочу групу, яка нині займається розробкою рекомендацій з роздержавлення ЗМІ. Медіа-профспілка створить аналогічну групу фахівців у липні, під час спеціального засідання Ради профспілки (представницького органу всіх регіональних організацій Медіа-профспілки).

«Профспілковців готові підтримати реформи в медіа сфері, якщо урядовці нададуть гарантії, що після роздержавлення державні та комунальні ЗМІ не підуть в тінь, - сказав голова НМПУ Сергій ГУЗЬ. – Ми маємо бути впевнені, що журналісти цих ЗМІ і надалі отримуватимуть легальну зарплату, матимуть легальні трудові угоди і що нові власники дотримуватимуться стратегії соціального партнерства щодо працівників ЗМІ».

Нині, за словами С.ГУЗЯ, також є кілька питань, які Медіа-профспілка має обговорити з керівниками НСЖУ, аби зблизити позиції двох журналістських організацій, зокрема, питання редакційної незалежності в роздержавлених ЗМІ, створення вільних від впливу власників профспілок та інші.