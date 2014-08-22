The Washington Post: Будь-яка угода щодо України - це погана угода

У редакційній статті під назвою «Будь-яка угода щодо України - це погана угода», опублікованій в американській газеті The Washington Post, йдеться про те, що запеклі бої на сході України тривають, українські солдати обстрілюють проросійських сепаратистів у Донецьку та Луганську. Схоже, що українські збройні сили роблять успіхи, в той час як сепаратисти втрачають свої позиції. З'явилося відчуття того, що, можливо, в цій кризі настав переломний момент. Канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідає Україну в неділю, а 26 серпня президент Росії Володимир Путін і президент України Петро Порошенко зустрінуться в Мінську, щоб обговорити конфлікт.

Враховуючи те, що дуже багато невинних мирних громадян виявилося в самому центрі смертельних боїв, дуже привабливою здається ідея про припинення вогню або якусь тимчасовому перерву, яка привела б до початку дипломатичних переговорів. Але що може дати перерва та дипломатія? Будь-яких переговорів, які дозволять цій рані на тілі України продовжувати гноїтися, слід уникати. Єдине прийнятне рішення - покласти край агресії Путіна.

Агресія - найбільш відповідне слово. Хоча сепаратисти не можуть носити російські військові знаки відмінності, ніхто не повинен мати ілюзій: коріння повстання - в Москві. Після захоплення Криму, пан Путін влаштував руйнівну пожежу на сході України для того, щоб втручатися і керувати. Підхід пана Путіна був дуже хитрим: від «зелених чоловічків», які захопили Крим без помітних військових відзнак, до «повстання» в східній Україні сепаратистських бойовиків, у яких «випадково» в руках опинилися зенітні ракети. Марк Галеотті з Нью-Йоркського університету написав нещодавно в журналі Foreign Policy про те, що пан Путін використовував в Україні метод боротьби з участю військової розвідки, що є «сумішшю скритності, заперечення, диверсійних дій і точкового розпалювання насильства». Ми хотіли б ще додати сюди обурливу брехню і пропаганду.

Відповіддю на ці тактики не може бути компроміс і визнання їх законними. Будь-яке обговорення, яке визнає навіть невеликі успіхи цієї нелінійної війни Путіна, буде стимулювати його до використання цих тактик знову. Пану Путіну треба показати, що це не працює, і що Заходу вистачає рішучості, щоб перешкоджати його хитрощам.

Другий спосіб висловити свою незгоду - це заперечувати переваги невирішених суперечок. Якщо пану Путіну дати можливість підігрівати боротьбу за Донецьк, він буде вибивати Україну з рівноваги і тримати її під своїм контролем. Це сильно зашкодить процесу європейської інтеграції України, чого Путін і домагається. Цілком можливо, що російський президент розраховує на те, що Сполучені Штати та їх союзники скоро втратять інтерес до цього конфлікту і нададуть йому свободу дій. Не можна вестися на ідею про припинення вогню і якісь дипломатичні торги, які призведуть до того, що конфлікт просто буде заморожений, а не вирішений, і виникне ще одна Абхазія чи Придністров'я.

Якщо конфлікт на сході країни триватиме, навіть у помірному режимі, це може отруїти майбутнє України і буде загрожувати її крихкій стабільності. Це було б перемогою для Путіна і програшем для всіх інших.