РНБО: Російські військові в Красному Лучі попросили виділити їм ділянку під кладовище

Про це сьогодні розповів речник ІАЦ РНБОУ Андрій Лисенко.

За його словами, це робиться для того, щоб уникнути небажаного розголосу у Росії про реальні втрати та участь ЗС РФ у збройній агресії проти України.

Читайте такожНа територію РФ заїхали близько 15 вантажівок із тілами загиблих російських військових - активісткаТаким чином, росіяни навіть не знатимуть про долю своїх близьких, яких російська влада направила воювати на територію нашої держави, стверджують в РНБО.

Нагадаємо, раніше в РНБО заявили, що для матеріального забезпечення терористів та угруповання ЗС РФ, яке діє на території України, російська сторона використовує автомобілі так званого "гуманітарного конвою".