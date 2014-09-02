РНБО: Російські військові в Красному Лучі попросили виділити їм ділянку під кладовище
15:53, 02 вересня 2014Політика
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Представники ЗС Росії у місті Красний Луч звернулися до місцевої влади щодо виділення ділянки для захоронення загиблих.
У Росії не хочуть розкривати реальні втрати / @Romenskiy
Про це сьогодні розповів речник ІАЦ РНБОУ Андрій Лисенко.
За його словами, це робиться для того, щоб уникнути небажаного розголосу у Росії про реальні втрати та участь ЗС РФ у збройній агресії проти України.
Читайте такожНа територію РФ заїхали близько 15 вантажівок із тілами загиблих російських військових - активісткаТаким чином, росіяни навіть не знатимуть про долю своїх близьких, яких російська влада направила воювати на територію нашої держави, стверджують в РНБО.
Нагадаємо, раніше в РНБО заявили, що для матеріального забезпечення терористів та угруповання ЗС РФ, яке діє на території України, російська сторона використовує автомобілі так званого "гуманітарного конвою".
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