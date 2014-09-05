Семенченко покинув Київ і з трофейним російським танком повертається на Донбас

Про це пише командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко.

"Їду з Києва, підводимо риску. Всіх кого вивели з оточення, відправив у відпустку. Полоненими займаємося і по державній і по комерційній лінії. Процес запущений, буде рухатися і без мене. Сподіваюся скоро побачити хлопців", - пише Семенченко.

За його словами, всім сім'ям загиблих держава виділяє квартиру в районі проживання і 609.000 грн. Підписано подання на понад 100 орденів і медалей, за Миколаївку, Карлівку, Лисичанськ, Попасну, Іловайськ. Подані три подання на звання Героїв України - всі посмертно.

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"Батальйон Донбас став батальонно-тактичною групою. 700 осіб. За штатом полк і цілком можливо клопотатиму про те, щоб такий статус і отримав. Активно поповнюємо новобранцями. Приступаємо до тренувань. Чекаємо отримання важкої техніки: танки і бтри. Буде рота спецназу для боротьби з диверсійними групами", - пише комбат.

Щодо розслідування оточення угруповання в Іловайську, були проведені бесіди з Президентом, Прем'єром, головою ВР. Створена слідча комісія ВР, прокуратура порушила кримінальну справу.

"Чекаємо рішення президента - кого у відставку а кого під суд", - каже Семенченко.

Комбат нагадав, що перемога можлива тільки якщо "зміняться правила гри", якщо буде розгорнута система відбору мотивованих людей в армію, якщо генералами почнуть робити за результативну роботу.

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Семенченко повідомив, що їде на Донбас.

"На Донбасі і рани швидше заживуть. Зі мною кілька десятків товаришів, з якими я починав колись, ще в березні та квітні, танк відбитий у росіян, пара БТР і міномети з ПТУРами. Якщо Ви хочете захищати свою землю - приєднуйтесь до нас у Маріуполі та Красноармійську. У Краматорську і Слов'янську. Зброю знайдемо. Якщо зможемо самі захистити свою землю без всяких міноборон, якщо земля буде горіти у агресора під ногами - значить, будемо жити. Не зможемо - значить і недостойні", - пише Семенченко.

Комбат заявляє, що Київ за останні дні "відібрав всю енергію".

"Вибори, вкидання, інтриги, підлість, дезертири під виглядом героїв і безвідповідальність навпіл зі зрадою. Знаю що зараз важко і батальйону "Азов", наша допомога не завадить. І наша зброя, яку їм так і не видало міноборони - теж. А там як Бог дасть. Головне "роби що повинен, і будь що буде", - підсумував Семенченко.