Керівництво МВС і Нацгвардії переклало всю відповідальність за Іловайськ на Міноборони

Керівництво Міністерства внутрішніх справ і Національної гвардії України не брало участі у плануванні операції зі звільнення Іловайська.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий повідомив сьогодні на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування причин і обставин загибелі українських військових під час виходу оточення під Іловайськом.

“Від МВС і Нацгвардії ніхто не брав участі в розробці операції під Іловайськом”, - сказав він.

За словами Ярового, завданням співробітників МВС та добровольчих батальйонів, що підпорядковані відомству, було заходження у звільненні від терористів населені пункти після підрозділів Збройних сил для зачистки, охорони об'єктів, охорони правопорядку.

“Першими повинні були піти підрозділи Міноборони“, - сказав Яровий.

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За його словами, про ускладнення ситуації і загрозу повного оточення стало зрозуміло 24-25 серпня, й ця інформація була доведена до керівників штабу АТО, які відповіли, що треба почекати, доки надійде допомога.

На запитання, з яких причин свою зону відповідальності під Іловайськом залишив добровольчий батальйон “Прикарпаття”, Яровий зауважив, що не може відповісти на це запитання, оскільки там були свої керівники, які приймали рішення у відповідності до ситуації.

Також заступник міністра зазначив, що не готовий надати відповідь, хто проводив переговори про виведення українських бійців із оточення і який був зміст цих перемовин.

Водночас Яровий зазначив, що не бачив, як втікав генерал Литвин, тому що перебував в розташуванні керівництва операції в секторі “Д”, а потім - на командному пункті в зоні АТО.

Разом з тим Яровий зауважив, що відчуває провину за те, що сталось під Іловайськом.

“Якщо б всі вийшли живими, здоровими, а якщо загинули, то, безумовно, частина моєї вини тут є”, - сказав Яровий.

Він додав, що до початку виведення добровольчих підрозділів з оточення їхні втрати становили троє осіб убитими і близько 10 було поранено.

Довідка УНІАН. Наприкінці серпня сили АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Добровольчі батальйони неодноразово просили в командування підкріплення. Втім, за словами бійців, потрібна підмога так і не надійшла.

Російські війська обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці. Українські військовослужбовці зазнали значних втрат.

Офіційних даних про загиблих, поранених і взятих у полон українських військових досі немає.