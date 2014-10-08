6 суддів, які вели справи «майданівців», порушили присягу - ТСК

Заяви про перевірку суддів можна подавати до 12 грудня - заступник голови ТСК / Фото: УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні заступник голови ТСК Маркіян Галабала на брифінгу ««Кривосуддя» під час Революції Гідності. Вирок громадськості».

За його словами, перше засідання Комісії з розгляду конкретних справ з перевірки суддів відбулося 24 вересня. «За результатами розгляду заяв, що надійшли в Комісію, у діях шести суддів нами було встановлене порушення присяги. Щодо одного судді була припинена перевірка, оскільки в його діях не було встановлено порушення присяги», - доповів він.

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Голова Комісії пояснив, що матеріали перевірки, які закінчені Комісією та щодо яких встановлене порушення присяги судді, далі передаються до Вищої Ради юстиції. Після цього Вища Рада юстиції встановлює і приймає остаточне рішення про наявність у діях судді порушення присяги і передає це у Верховну Раду України. Це рішення повинно пройти комітет ВР і парламент уже на пленарному засіданні повинен прийняти остаточне рішення про звільнення судді.

«Досить складна процедура. Судді дуже захищені на конституційному рівні. Тобто, щоб відсторонити суддю від займаної посади, треба пройти значну кількість ланок і стадій і це створює певні перешкоди. І навіть створює для суддів такі психологічні передумови, що вони відчувають свою безкарність. Зрозуміло, суддя має бути незалежним і для нього повинні бути гарантії незалежності», - зазначив Галабала, додавши, що вважає цю процедуру занадто ускладненою та неефективною.

«Більше того, Вища Рада юстиції зараз не працює, оскільки вона не сформована до кінця. Відповідно ці матеріали, які Комісія передає до Вищої Ради юстиції, залишаються де-факто в підвішеному стані. Яку проблему це створює? Це створює ту проблему, що судді, щодо яких комісія встановила порушення присяги, і далі здійснюють правосуддя», - наголосив він.

Галабала нагадав, що від дати створення Комісії (3 липня ц.р.) почався відлік 6-місячного строку для подачі заяв. «Тому наголошую, що заяви про перевірку суддів можна подавати до 12 грудня ц.р. Прошу не зволікати і пам'ятати про цю дату», - наголосив він.

Галабала звернув увагу, що Комісія може розглядати виключно підвідомчі справи, тобто у справах учасників Революції гідності. Зараз Комісія здійснює перевірку за 70 заяв у відповідних справах.

Він також повідомив, що Комісія працює в «усіченому складі». Пояснив це тим, що є три суб'єкти формування Комісії - це пленум ВСУ, урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики та ВР. «ВР не призначила своїх членів комісії і зараз комісія працює у складі 9 осіб, більшістю із яких є судді у відставці», - поінформував Галабала.

Експерт реанімаційного Пакету Реформ, представник Українського законодавчого фонду (Української правничої фундації) (УПФ) Степан Берко у свою чергу повідомив, що ними виявлено 14 суддів, які тільки в Києві «порушували право на справедливий суд». Щодо цих випадків були складені заяви у згадану вище ТСК, і всі матеріали будуть передані для перевірки.

Він зазначив, що це буде виявлено за результатами моніторингу 63 справ, які зміг охопити Фонд.

«Далеко не всі рішення судів були внесені в єдиний Держреєстр судових рішень. Таким чином, ми не могли знайти всі рішення, на підставі яких можна подавати заяви в ТСК. Тому ми закликаємо всіх, хто якимось чином володіє інформацією, має копії рішень судів, або звертатися до нас у Фонд, або у групу громадського спостереження «ОЗОН», або безпосередньо до Комісії», - закликав Берко.