Євросоюз хоче поділитися з Україною досвідом у питанні децентралізації

Європейський Союз готовий поділитися досвідом децентралізації - в Європі існують моделі, які можна адаптувати для Донбасу.

Про це у середу в Брюсселі на прес-конференції, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН, заявив президент Комітету регіонів Мішель Лєбран (Michel Lebrun). Прес-конференція відбулася після завершення зустрічі з першим віце-прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

"У нас є різні режими децентралізації. Ми можемо передати цей досвід Україні. Коли той чи інший регіон хоче розвиватися економічно чи політично, існують європейські моделі, які можна адаптувати в Україні урядом у співпраці з тим чи іншим регіоном. Це дозволяє розвивати регіони, але без того, щоб регіон відділився від країни", - сказав він.

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При цьому Лєбран наголосив, що найважливіше для регіону, який хоче розвиватися, це "план розвитку в конституційних рамках, які мають одночасно організувати цей процес демократичним чином, але також з поняттям фінансової відповідальності даного регіону". "Тому що децентралізація без фінансової відповідальності не спрацює. Коли регіон повсякчасно залежить від доброї волі центральної влади, у нього немає автономії. Наш досвід показує, що з одного боку мають бути можливості фінансового характеру та можливості економічного розвитку", - пояснив президент Комітету регіонів.

За його словами, на сьогодні вже йдуть переговори з Києвом щодо децентралізації. "З боку України є прохання: "поділіться досвідом того, що не спрацювало у вас, щоб ми не повторювали такі ж помилки, але поділіться і тим, що спрацювало". Тому якщо починається децентралізації, тоді можна дуже добре уявити, що децентралізація може бути на різних рівнях", - додав Лєбран.

У цьому зв'язку він навів приклад Бельгії, в якій є Фландрія, Валонія, Брюссель та німецькомовна спільнота. "Вони мають різні компетенції, які визначаються законодавством. Моделі існують, їх можна адаптувати. Ми можемо допомагати, коли до нас поступить відповідне прохання", - підкреслив президент Комітету регіонів.

У всю чергу Гройсман наголосив, що питання децентралізації є "особливим, оскільки сформує європейську систему правління державою, де основою є громада". "А тому європейський досвід для нас дуже важливий", - сказав він.

Разом з тим, перший віце-прем'єр підкреслив, що "Донецьк і Луганськ - це Україна, так як і Крим". Він назвав "інструментом відновлення довіри до влади на Донбасі можливі місцеві вибори, але "не під дулом автоматів, а згідно українського законодавства та світових стандартів - вільних, демократичних виборів". "Звідси відкривається можливість до подальшого діалогу. Хочу зазначити, що воля України до реформ та децентралізації дає достатньо якісний інструмент для всіх регіонів України для динамічного розвитку, для успіху, не залежно від того, чи знаходяться ці регіони на сході або на заході України, півночі чи півдні. Це - запорука успіху", - наголосив він.

При цьому Гройсман підкреслив, що зараз в особливому фокусі програма відновлення Донбасу. "Не просто відновлення-відбудова, а й реінтеграція, соціальна адаптація", - пояснив він.

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Говорячи про відновлення Донбасу, перший віце-прем'єр-міністр повідомив, що український уряд спільно з партнерами готує спільну конференцію в підтримку Україні.

При цьому Гройсман утримався назвати конкретну суму коштів, яка буде необхідна на відновлення Донбасу. "Спочатку треба зрозуміти - що і в який спосіб, а потім оцінити, скільки це може коштувати", - пояснив він.

Крім того, перший віце-прем'єр-міністр зазначив, що станом на сьогодні в парламенті України знаходиться сім законопроектів щодо децентралізації. "Вони мають бути ухвалені. Дуже важливо, щоб процес децентралізації розпочався з 1 січня 2015 року", - переконаний він.