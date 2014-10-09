Звинувачувати бійців "Прикарпаття" в Іловайській трагедії несправедливо – військовий експерт

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування причин і обставин оточення і загибелі українських військовослужбовців під Іловайськом Донецької області в серпні.

«Я вважаю несправедливим те, що батальйон «Прикарпаття» і 51-шу мехбригаду називають винними в ситуації. Вони воювали не гірше і не краще за інші мобілізовані частини. Те, що вони упродовж кількох місяців билися в нерівних умовах, говорити про їх некомпетентність - це вершина несправедливості... Люди, які перебували тижнями і місяцями під обстрілом легкої та важкої артилерії, їх якісь негативні особисті якості, вони їх вже давно спокутували», - сказав Бутусов.

Він наголосив, що звинувачувати якісь окремі підрозділи означає знімати відповідальність з людей, які організовували і керували операціями.

Читайте такожУ "Донбасі" розповіли, чому військові не намагалися вибратися з Іловайського котла ранішеЗа словами Бутусова, розвіддані про присутність і нагромадження російського угруповання надходили задовго до Іловайського котла. Зокрема, останні розвіддані були повідомлені командуванню 23 серпня про те, що в цьому районі присутні як мінімум 4-5 тактичних батальйони супротивника. «Часу для оцінки ситуації та прийняття рішення було предостатньо», - наголосив експерт.

Бутусов висловив здивування тим, що Міністерство оборони України досі не здійснило аналізу і розслідування Іловайської ситуації. За його словами, в усьому світі заведено після проведення будь-яких бойових операцій ретельно аналізувати їх планування, виконання та результат, щоб у майбутньому убезпечити себе від помилок. «А в нашій ситуації це особливо, якщо йдеться про бойові дії з регулярними підрозділами військ Російської Федерації», - зазначив Бутусов.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня більш як 300 бійців батальйону «Прикарпаття» покинули бойові позицій під Іловайськом і відбули до місця постійної дислокації в Івано-Франківській області.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження. Командиру батальйону було оголошено підозру про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 409 (відмова від несення обов'язків військової служби в бойовій обстановці), ч. 1 ст. 426 (бездіяльність військової влади) і ч. 2 ст. 402 (непокора) Кримінального кодексу України.

Військова прокуратура Південного регіону України проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо всіх військовослужбовців батальйону «Прикарпаття».

Самі бійці стверджують, що батальйон відійшов через брак амуніції та бойової техніки.

5 жовтня заступник генерального прокурора України - головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що слідство у справі про дезертирство батальйону «Прикарпаття» з-під Іловайська завершиться найближчим часом.