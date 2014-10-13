Причина трагедії під Іловайськом - не відступ батальйону "Прикарпаття" - генерал

Таку думку висловив екс-командувач військами сектора "Д", в який входили дані підрозділи, генерал-лейтенант Петро Литвин, пише ZN.UA.

За його словами, загальна чисельність підпорядкованого йому угруповання військ не перевищувала 650 військовослужбовців.

"Згідно з бойовим завданням і розпорядженням командування штабу АТО, підрозділи були розсіяні на широкому фронті, і не могли надати один одному вогневу підтримку і взаємодію", - відзначає він.

При цьому завданням угруповання, за словами Литвина, було прикривати більш 150 кілометрів державного кордону.

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"У нас не було ані сил, ані засобів для забезпечення охорони навіть великих вузлів комунікацій, не кажучи вже про створення оборонних рубежів і ударних угруповань. Підрозділи прикриття були виснажені постійними боями і артобстрілами переважаючих військ противника", - заявив Литвин.

"Я не думаю, що основною причиною трагічних подій, які відбулися, був лише відхід без наказу батальйону "Прикарпаття" та підрозділів 51-ї механізованої бригади", - зазначив генерал і закликав дочекатися результатів розслідування.

Також Литвин зазначив, що в тилу угрупування діяла велика кількість диверсійно-розвідувальних груп, які нападали на українські війська і порушували їх постачання.

"Чи була можливість у військ сектора "Д" зупинити атаку чотирьох російських батальйонно-тактичних груп? Чи був 5-й батальйон територіальної оборони "Прикарпаття" ,що складався з приблизно 300 військовослужбовців, мобілізованих і оснащених тільки легким піхотним озброєнням, здатний відбити атаку повнокомплектних бронетанкових частин РФ? Очевидно, ні", - зазначає автор статті.

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Однак, він переконаний, що війська сектора "Д" "у разі грамотної оцінки обстановки" могли б вести ефективні бойові дії і наносити йому втрати агресору.

Нагадаємо, прорив російських військ до Іловайська призвів до оточення угруповання сил АТО. Згідно з оцінками Бутусова, кількість загиблих в результаті боїв в "котлі" може становити до 250 осіб, кілька сотень опинилися в полоні.