За п'ять місяців судна 24 країн заходили в закриті порти окупованого Криму - джерело

Цим було порушено правовий режим тимчасово окупованої української території, а саме - вимоги Закону «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».

Про це УНІАН повідомив експерт, близький до одного із портів Криму.

За його словами, найчастіше порушниками ставали судна, менеджмент яких здійснювали компанії таких країн, як Туреччина, Російська Федерація, Греція і Румунія.

Експерт наголосив, що у цивілізованому світі захід судна в порт, розташований на тимчасово окупованій території, однозначно має розцінюватися як недружній акт, а у відповідності до статті 332-1 Кримінального кодексу України («Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї) такі дії ще й містять ознаки злочину.

Як додав співрозмовник агентства, найбільш прикрим є те, що "таке відбувається на фоні підписання майже усіма країнами, до яких належать судновласні компанії та прапори суден-порушників, резолюції Генеральної Асамблеї ООН про територіальну цілісність України від 27 березня 2014 року, чим останні не визнали будь-які зміни статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополь".

Читайте такожУкраїна направила ноту РФ через відкриття морських портів в окупованому КримуКрім того, зазначив експерт, 17 березня поточного року Рада Євросоюзу також засудила порушення Російською Федерацією цілісності та недоторканості території України, її суверенітету, а 25 липня, як відомо, вона застосувала економічні санкції стосовно державних підприємств «Севастопольський морський торговельний порт» та «Керченський морський торговельний порт» через їх фактичне привласнення самопроголошеною Республікою Крим.

У зв’язку з останнім, джерело також вважає незрозумілою ситуацію, коли до списку, в якому містяться порти Севастополя і Керчі, чомусь не потрапили інші порти державного підприємства «Адміністрація морських портів України», а саме порти Євпаторії, Феодосії та Ялти, яким дана обставина дозволяє обходити встановлений регламент економічних санкцій Євросоюзу.

Читайте такожРумунські судна порушують режим окупованої території КримуЯк акцентував експерт, на превеликий жаль, фіксуються також факти бездіяльності з боку відповідних органів України щодо запровадження відповідальності відносно судновласників, капітанів та екіпажів суден-порушників, які неодноразово відвідували тимчасово окуповану територію, а потім - без будь-яких правових для них наслідків - відвідували порти материкової частини України. Причому, як додав він, деякі судна-порушники навіть по кілька разів побували в цих портах.

На думку експерта, державні органи України в ситуації, що склалася, мають діяти рішучіше, наполегливіше і принципово, повністю забезпечити відповідне реагування на правовому і дипломатичному рівнях.