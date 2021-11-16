Він не бачить необхідності у скликанні позачергового засідання парламенту.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія натякнув, що не бачить необхідності у скликанні позачергового засідання парламенту щодо ситуації на кордонах України.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова на ICTV", відповідаючи на запитання, чому парламент не збирається на позачергове засідання для обговорення ситуації на українських кордонах.

"Я вважаю, що всі ці сигнали серйозні і треба на них реагувати правильним шляхом, але я не вважаю, що треба наганяти якусь паніку в суспільстві… Якщо зараз робити якусь надзвичайну парламентську сесію, то у вигляді чого? Парламентських слухань?", - зазначив Арахамії.

Він наголосив, що парламент вже ухвалив низку законів, які допоможуть посилити обороноздатність країни, зокрема, закон про сили нацспротиву, щоб сформувати так звану тероборону.

Читайте також"Пакет стримування": у МЗС розповіли, як Євросоюз захищатиме Україну від РосіїКрім того, голова фракції зауважив, що цього тижня запланований розгляд законопроекту про посилення повноважень Держприкордонслужби, щоб вона могла "правильно реагувати на загрози, які є на кордоні чи можуть бути з мігрантами".

Арахамія також згадав й про низку спільних військових навчань, які Україна проводить разом країнами-членами НАТО.

"Ми бачимо, що держава реагує з усіма своїми інституціями. І мені здається, що зараз робити якесь надзвичайне засідання парламенту, то треба тоді розуміти, який порядок денний ставити тоді на це засідання", - сказав він.

Російські війська біля кордону України

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

Також на початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що РФ зосередила біля кордонів України і на окупованих територіях угруповання військ чисельністю 90 тис. осіб.

Крім того, з кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.

Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.

Україна посилила охорону кордону у зв'язку із цією ситуацією.

Автор: Антоніна Доломанжи