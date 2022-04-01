Тема Криму вважалася для російської сторони табу, яке Москва не обговорює.

Член української переговорної групи Рустам Умеров розповів про обговорення теми Криму з Росією. Він зазначив, що сам факт розмов про окупований Кремлем півострів вже є великим проривом.

Про це Умеров розповів в інтерв'ю "НВ".

Він прокоментував інформацію про те, що питання про статус Криму і Севастополя, згідно з пропозицією української делегації, буде обговорюватися з РФ протягом 15 років. За словами Умерова, він не є прихильником включення будь-яких термінів.

"Ми про Крим не говорили вісім років, ця тема вважалася для російської сторони табу, яке Москва не обговорює. Сьогодні ж ми зафіксували, що будемо обговорювати Крим, проблеми Криму, це насправді великий прорив. Ми вже починаємо обговорювати Крим, ні про які 15 років мови не йде. Особисто я не прихильник включення будь-яких термінів і фокусування уваги на цьому. У нас є позиція, що питання Криму принципове для української сторони, і ми його вже обговорюємо", - розповів член української переговорної групи.

Також Умеров додав, що Україна підтримує порядок денний Криму і вже є розуміння того, що ситуацію щодо півострова будуть обговорювати більш детально.

"Влітку минулого року ми заснували Кримську платформу, міжнародний формат, в рамках якого ми будемо надалі обговорювати долю нашого українського Криму. Рішення щодо Криму спочатку звучить як ненасильницьке звільнення регіону дипломатичним і переговорним шляхом. Це принципи, які зафіксовані набагато раніше в нашій стратегії деокупації і реінтеграції Криму, тому військовий шлях звільнення регіону сьогодні ми, як і раніше, не розглядаємо. Як говорив під час брифінгу Мустафа Джемілєв: проблематику Криму потрібно вирішувати виключно політико-дипломатичним шляхом, без будь-якої військової складової", - вказав Умеров.

За його словами, одним з найактуальніших питань по Криму є питання політичних в'язнів. На подальших зустрічах з переговорною групою РФ Україна планує підіймати питання гуманітарного порядку, зокрема, питання про сім'ї, які сьогодні не можуть возз'єднатися через ситуацію на адмінкордоні з Кримом.

"Ці питання ми будемо намагатися вирішувати в першу чергу. Звичайно, в підготовці цих рішень ми будемо консультуватися з Меджлісом кримськотатарського народу, правозахисниками, громадським і релігійним секторами, всіма тими, хто сьогодні представляє інтереси українського Криму", - додав Умеров.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Україна готова до можливій зустрічі Зеленського з Путіним у Туреччині. Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба.

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