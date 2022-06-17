Данілов зауважив, що Лукашенко знаходиться під великим впливом Російської Федерації.

Станом на сьогодні у Білорусі немає достатньої кількості сил і засобів для того, щоб піти у контрнаступ на Україну.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, пише Радіо НВ.

"Президент збирав Ставку Верховного головнокомандувача, яка працює з 24 лютого. Одне з питань, яке розглядалось на засіданні Ставки, — ситуація пов’язана з Білоруссю, з кордоном. Було визначено завдання президента зробити перевірку чотирьох областей на спроможності відбивати у разі необхідності загрозу, якщо буде така. І тут не побоювання. Ми чітко розуміємо, що відбувається на території Білорусі. Ми розуміємо вплив Російської Федерації на Білорусь. Це наша поточна робота, якою ми постійно займаємося", - заявив він.

Данілов зауважив, що Лукашенко знаходиться під великим впливом Російської Федерації.

"Росія вже фактично політично окупувала Білорусь. І казати про те, що це вільна країна, — це велике, скажімо так, припущення. Ми свідомі того, що відбувається на цій території. Знаємо про ті засоби ураження, які на сьогодні там сконцентровані. Саме тому була доповідь наших розвідок з цього питання, доповідь головнокомандувача, наскільки він бачить загрозу з цього боку. Це питання знаходиться під постійним контролем нашого президента. Все, що відбувається на території Білорусі, ми на сьогодні розуміємо", - додав він.

Данілов додав, що якщо війська будуть підняті по тій чи іншій тривозі, то можуть робити ті чи інші речі.

"Ми на сьогодні не бачимо, що там є спроможності, там є сили. Так, там відбувається навчання, певні процеси. Але ще раз наголошую: наша розвідка пильно слідкує за всіма цими процесами. Ми володіємо інформацією, що відбувається на території Білорусі. Ми не бачимо таких загроз, тому що там немає достатньої кількості сил і засобів для того, щоб зробити такий контрнаступ, який відбувся 24 лютого", - підсумував Данілов.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський доручив перевірити готовність до оборони у чотирьох областях в разі вторгнення з території Білорусі.

А сьогодні Олександр Лукашенко пригрозив ударами по українських містах у разі, якщо ЗСУ атакують Мозир Гомельської області, де росіяни розмістили військову базу для ударів по Україні.

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