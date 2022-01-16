Представник США нагадав про жорстку відповідь у разі подальшої агресії РФ проти України.

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з верховним представником Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем. Сторони обговорили ситуацію навколо України.

Про це повідомляє прес-служба Держдепартаменту США.

В ході розмови Блінкен і Боррель обговорили дії разом з союзниками по Альянсу і Європейського Союзу як відповідь на нарощування російських військ в Україні та на українських кордонах.

У свою чергу держсекретар США попередив, що подальша агресія РФ щодо України отримає швидку, жорстку і скоординовану відповідь.

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З листопада 2021 року міжнародна спільнота стурбована тривожними переміщеннями російських військ уздовж кордону України, що схоже на підготовку до повномасштабного наступу на країну.

За оцінками західних розвідданих, Путін може залучити до нападу на Україну понад 100 тисяч військових, а саме вторгнення може відбутися вже взимку 2022 року.

У зв'язку з ризиком ескалації в російсько-українському прикордонні президент США Джо Байден неодноразово спілкувався з російським главою Володимиром Путіним, однак це не допомогло зменшенню градусу напруженості.

На тлі загрози чергового нападу Путін висунув вимоги щодо невступу України в НАТО, які Кремль назвав "гарантіями безпеки". Росія стверджує, що війська Альянсу в Східній Європі загрожують її нацбезпеці.

З цього приводу в Брюсселі відбулася серія зустрічей представників РФ, США і НАТО, за результатами яких Альянс відхилив ультиматум Москви. На тлі провалу у МЗС Росії вже прямо шантажують Захід "важким сценарієм" для України. Таким чином Кремль нібито хоче змусити Київ виконувати "Мінські угоди".

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