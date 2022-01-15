Анналена Бербок наступного тижня зустрінеться в Києві з президентом України Володимиром Зеленським і главою МЗС Дмитром Кулебою.

Міністри закордонних справ Німеччини та Франції оголосили про нову спробу посередництва між Росією та Україною.

Анналена Бербок і Жан-Ів Ле Дріан найближчим часом відвідають лінію розмежування на Донбасі, повідомляє Голос Америки.

Анналена Бербок повинна 17 січня зустрітися в Києві з президентом України Володимиром Зеленським і главою українського МЗС Дмитром Кулебою. Потім вона відправиться до Москви для зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

На зустрічі в Бресті (Франція) Бербок сказала своїм колегам, що має намір використовувати всі доступні канали комунікації з Росією, і підкреслила, що це буде вимагати витривалості, терпіння і, як вона висловилася, "міцних нервів".

Читайте такожГолова МЗС Німеччини не підтримала постачання зброї Україні

Як повідомляв УНІАН, міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан і міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок мають намір відвідати Україну. Глава МЗС Франції заявив про чітку налаштованість докласти максимальних зусиль на всіх майданчиках, у тому числі в нормандському форматі, для дипломатичного врегулювання, і зокрема, Франція і Німеччина продовжать брати участь у процесі, покликаному забезпечити виконання Мінських домовленостей.

Вас також можуть зацікавити новини: