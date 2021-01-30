Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко просить уряд передати столичний Гостиний двір на баланс МКІП.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко просить Кабінет міністрів передати Гостиний двір у Києві на баланс його міністерства.

Про це Ткаченко повідомив у Facebook.

"Враховуючи, що концепцію подальшого розвитку об’єкта ще не було презентовано, я виступив з ініціативою створити Музей сучасного мистецтва та культурний хаб саме на базі Гостиного двору. Розмови про логічність і актуальність такої ідеї у спільноті тривають вже чимало років. Реалізація у межах проекту «Великої реставрації». І відповідно звернувся до прем’єра щодо передачі його на баланс МКІП", - заявив Ткаченко.

Читайте такожСуд закрив справу про арешт Гостиного двору у Києві

Міністр наголосив, що багато років Гостиний двір просто руйнувався.

"А через позицію і рішення попередніх держдіячів, які вочевидь були не на користь об’єкту, я розумію занепокоєння громадськості. Саме тому публічно заявляю: Гостиний двір у жодному випадку не буде переданий під приватну забудову", - наголосив Ткаченко.

За словами міністра, він сьогодні зустрівся з активістами та юристами, які вже багато років, у тому числі і в судах, роблять чимало для захисту Гостиного двору. Ткаченко додав, що його відомство разом готове співпрацювати над порятунком об’єкта.

"Для того, щоб ні у кого не виникало сумнівів, кожен наш крок обов’язково обговорюватиметься із громадськістю і буде висвітлюватись публічно", - запевнив він.

При цьому міністерство вже перебуває у діалозі з громадськими організаціями, які прагнуть спільно сприяти створенню Музею сучасного мистецтва та його належному функціонуванню, за аналогом досвіду європейських країн. Зокрема, з ГО «Музей сучасного мистецтва», яка представляє інтереси професійної спільноти: художників, кураторів, критиків, мистецтвознавців, музейників. Планується підписання меморандуму між сторонами найближчим часом.

"Щоб вберегти Гостиний двір від долі чергового ТРЦ в історичному серці столиці та розуміючи необхідність ефективної музейної інституції сучасного мистецтва, переконаний, що звернення до Кабінету міністрів щодо передачі Гостиного двору до МКІП – державна позиція, яка дозволить реставрувати та відновити Гостиний двір, а також створити і Музей сучасного мистецтва, і один із кращих культурних хабів країни", - наголосив Ткаченко.

Він висловив сподівання, що уряд підтримає цю ініціативу.

Гостинний двір у Києві: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у 1994 році між регіональним відділенням ФДМУ в Києві та приватною компанією «Укрреставрація» було укладено договір оренди будівлі Гостиного двору. Згідно з документом, орендар мав відповідати за збереження та підтримання будівлі в належному санітарному, протипожежному й технічному стані.

У 2011 році Кабмін виключив Гостиний двір з Державного реєстру пам’яток національного значення.

У 2012 році Київрада передала «Укрреставрації» в оренду на 5 років земельну ділянку під Гостиним двором для проведення реконструкції цієї будівлі під торговельно-офісний центр. На знак протесту активісти розпочали довгострокові акції, під час яких кілька разів зазнавали нападів.

17 грудня 2015 року Фонд держмайна достроково розірвав договір оренди з «Укрреставрацією».

У липні 2020 року в КМДА заявили, що Фонд держмайна ігнорує вимоги столичного Департаменту охорони культурної спадщини щодо проведення протиаварійних робіт на пам’ятці архітектури та містобудування - будівлі Гостиного двору.

Гостиний двір побудований у 1809 році за проектом швейцарського архітектора Луїджі Руска.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко