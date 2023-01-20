Відсьогодні начальник Головного управління Національної поліції України у місті Києві Іван Вигівський тимчасово виконуватиме обов’язки голови Національної поліції України.

Тимчасове виконання обов’язків голови Національної поліції України покладено на начальника Головного управління Національної поліції України у місті Києві Івана Вигівського. Відповідне рішення Кабінет міністрів України прийняв сьогодні, 20 січня.

"Відсьогодні начальник Головного управління Національної поліції України у місті Києві Іван Вигівський тимчасово виконуватиме обов’язки голови Національної поліції України", - повідомляється у Telegram Нацполіції.

18 січня голова Нацполіції Ігор Клименко, відповідно до рішення уряду, обійняв посаду заступника міністра внутрішніх справ – голови Національної поліції України і одночасно розпочав виконувати обов’язки міністра внутрішніх справ України.

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