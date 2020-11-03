Володимир Зеленський обговорив з головою Венеційської комісії скандальне рішення Конституційного суду.

Рішенням Конституційного Суду від 27 жовтня щодо електронного декларування фактично було "обнулено" всю систему боротьби з корупцією, яку Україна за підтримки, зокрема, й Ради Європи та Венеційської комісії вибудовувала в останні роки.

Як передає прес-служба Офісу президента, про це йшлося під час телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з головою Венеційської комісії Джанні Букіккіо.

Глава держави подякував за плідну співпрацю, зокрема Венеційська комісія підготувала понад 150 висновків та експертних оцінок щодо законопроектів і законів України стосовно судочинства, Антикорупційного суду тощо.

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Сторони зосередили увагу на конституційній кризі в Україні, що розпочалася через рішення Конституційного Суду від 27 жовтня, яким фактично було "обнулено" всю систему боротьби з корупцією, яку за підтримки, зокрема, й Ради Європи та Венеційської комісії, було побудовано в останні роки.

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27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував право НАЗК перевіряти декларації та виявляти конфлікт інтересів.

Конституційний суд своїм рішенням позбавив Національне агентство з питань запобігання корупції доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення спецперевірок декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади. Без цієї перевірки жоден керівник державного органу не може бути офіційно призначений.

28 жовтня НАЗК закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій. Утім, 29 жовтня ввечері Кабінет міністрів зобов’язав НАЗК відновити публічний доступ до Єдиного реєстру електронних декларацій.

Конституційний суд 28 жовтня оприлюднив текст рішення, ухваленого Великого палатою КС у складі 15 суддів.

У НАБУ заявили, що через рішення КС всі справи про недостовірне декларування закриють, а викриті на зловживаннях посадовці уникнуть відповідальності.

Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону, яким пропонує припинити повноваження усього складу Конституційного суду. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів". Зеленський пропонує припинити повноваження суддів КСУ з дня набрання чинності законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду.

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Автор: Костянтин Гончаров