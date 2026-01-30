'Росія буде блокувати': Зеленський пояснив, чому Україна хоче вступити до ЄС вже в 2027 році

Президент наголосив, що наша держава до кінця 2026 року буде готова до вступу.

Європейський Союз має знайти пришвидшений формат вступу України вже в 2027 році. Як повідомляє Суспільне, про це президент України Володимир Зеленський сказав на зустрічі із журналістами.

Він наголосив, що Україна "буде готова" до вступу у ЄС з усіма переговорними кластерами до кінця 2026 року. Також повідомив, що Україні необхідний швидкий шлях для вступу до ЄС через загрозу від Росії.

"Порівняно з усіма іншими країнами – нашими сусідами й балканськими друзями – тими, які претендують, і справедливо, що вони будуть в Євросоюзі, – вони не у війні та не мають ворожу силу на своїх кордонах та на кордонах Європи, яка блокуватиме в майбутньому їх вступ в Європейський Союз. Росія буде блокувати наш вступ в Євросоюз в майбутньому, у спокійний час, – це ж очевидна річ, вони це вже робили. Росія не хоче, щоб ми були європейською країною. Її цікавить український ринок. Її цікавить український потенціал. Наші люди. Її цікавить, щоб Україна не була ні в НАТО, ні в Євросоюзі. Тому так – ми надаємо пріоритет цьому зараз, щоб убезпечити майбутнє", - сказав Зеленський.

За його словами, зараз тривають "різні реформи" та "різний діалог щодо квот, торгівлі". Цей процес він назвав "довгим".

Як повідомляв УНІАН, комісар ЄС з питань сусідства та розширення Марта Кос зазначила вчора, 29 січня, що багато країн-членів Європейського Союзу прагне, аби Україна якомога скоріше змогла набути членство в ЄС. За її словами, це не лише бажанням президента України Володимира Зеленського, але й також це її бажання та багатьох-багатьох країн-членів. При цьому додала, що "побачимо, коли це стане можливим".

Вона зазначила, що ведеться робота з багатьма країнами-членами і командами в Брюсселі, аби уможливити якомога скорішу інтеграцію України до Євросоюзу.

