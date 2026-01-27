Україна розраховує приєднатися до Євросоюзу вже наступного року, - Зеленський

За його словами, набуття Україною членства в Європейському Союзі має стати важливою частиною гарантій безпеки по завершенню російської війни.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що вступ України до Європейського Союзу стане однією з ключових гарантій безпеки для всіх.

Він розраховує, що практично приєднання України до ЄС відбудеться у 2027 році. Про це глава держави повідомив у соціальній мережі Facebook за підсумками розмови з Федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером.

Зокрема, Зеленський поінформував австрійського канцлера про тристоронні зустрічі української, американської та російської делегацій в Об’єднаних Арабських Еміратах минулого тижня.

"Передусім сторони обговорювали військові питання, але також говорили про гарантії безпеки. Вступ України до Євросоюзу є однією з ключових безпекових гарантій не лише для нас, а й для всієї Європи. Адже спільна сила Європи можлива, зокрема, і завдяки українському безпековому, технологічному та економічному внескам. Саме тому ми говоримо про конкретну дату - 2027 рік - і розраховуємо на підтримку нашої позиції з боку партнерів", - наголосив Зеленський.

Також президент України і канцлер Австрії обговорили енергетичну ситуацію в Україні. Глава держави зазначив:

"Росія щодня бʼє по енергетиці, щоб залишити українців без світла та тепла, і дуже важливо, щоб на це партнери реагували. Тому дуже цінуємо, що минулого тижня Австрія виділила кошти на підтримку нашого енергетичного сектору".

Крім того, співрозмовники обговорили й інші способи підтримки нашої енергосистеми.

Зеленський додав, що запросив Штокера приїхати до України, щоб продовжитидіалог уже під час особистої зустрічі.

Переговори з РФ - деталі

Як повідомляв УНІАН, 23-24 січня в Абу-Дабі відбулася зустріч української, американської і російської делегацій. За словами Зеленського, розмови були конструктивними. Обговорення зосереджувались на можливих параметрах закінчення війни. Він додав, що в США мають усвідомлення щодо необхідності американського моніторингу та контролю за процесом закінчення війни й дотриманням реальної безпеки.

Водночас, територіальні питання залишаються невирішеними, і зокрема, стосовно Донбасу.

Як зазначають джерела видання Financial Times, адміністрація президента США Дональда готова надати Києву гарантії безпеки лише тоді, коли Україна поступиться Росії усією Донеччиною. А це означає відвід військ із тих районів і міст області, які російським загарбникам не вдається окупувати силою.

Утім, Україна не збирається за жодних обставин йти з Донеччини. За словами Зеленського, документ про американські гарантії безпеки для України вже готовий на 100%, але лишилося його підписати.

