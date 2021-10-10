Напередодні адвокат Микола Полозов повідомив про переведення окупантами Нарімана Джелялова з СІЗО у відділення психіатричної лікарні.

У Міністерстві закордонних справ України примусове направлення до психлікарні заарештованого в Криму першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова назвали каральною практикою в "кращих" радянських традиціях.

Про це написала у Twitter перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

"В тимчасово окупованому Криму Нарімана Джелялова безпідставно та примусово направили в стаціонар психіатричної клініки для проходження так званої "психолого-психіатричної експертизи". Вона триватиме більше 20 днів. Каральна практика в "кращих" радянських традиціях", - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня адвокат Микола Полозов поінформував, що російські окупанти відвезли Джелялова з СІЗО у відділення психіатричної лікарні, де проводиться стаціонарна психолого-психіатрична експертиза щодо підслідних осіб, які утримуються під вартою. Сама експертиза триватиме від 21 до 28 днів.

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Він також нагадав, що раніше Наріман Джелялов відмовився проходити психіатричну експертизу, оскільки підстав для її призначення не було.

Микола Полозов також повідомив, що захист оскаржуватиме незаконне процесуальне рішення слідства про направлення Джелялова в стаціонар психіатричної клініки.

Репресії російських окупантів у Криму

3-4 вересня в окупованому Криму співробітники ФСБ РФ затримали п'ятьох кримських татар: Нарімана Джелялова, Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова та Шевкета Усеїнова. За даними правозахисників, їх затримали нібито у зв'язку з вибухом газопроводу в селі Перевальне Сімферопольського району.

За фактами обшуків і затримань кримських татар прокуратура АР Крим і м.Севастополя відкрила провадження за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) і ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.

Президент України Володимир Зеленський висловився на захист незаконно затриманих кримських татар.

4 вересня Кримська правозахисна група оприлюднила термінову заяву про викрадення п'ятьох кримських татар. У ньому містяться вимога до Росії як держави-окупанта негайно звільнити незаконно затриманих і прохання до іноземних держав та міжнародних організацій висловити рішучий протест проти дій РФ і ввести персональні санкції щодо осіб, причетних до проведення обшуків, затримань і викрадень жителів Криму.

Наріману Джелялову, Азізу Ахтемову і Асану Ахтемову російськими окупантами висунуто підозру у вчиненні ним злочину, що підпадає під дію частини 1 статті 281 "Диверсія" УК РФ та передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років.

Автор: Тамара Отовська