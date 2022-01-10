В МЗС України закликали присутніх в Казахстані іноземних військових поважати незалежність та суверенітет країни

Міністерство закордонних справ України засудило насильство у Казахстані.

Як йдеться у заяві МЗС України, зовнішньополітичне відомство уважно стежить за розвитком ситуації у Республіці Казахстан.

"Засуджуємо насильство, яке спалахнуло у низці казахстанських міст та призвело до численних жертв. Висловлюємо співчуття у зв'язку із загибеллю казахстанців, з якими українців пов'язують багаторічні зв'язки дружби і взаємної поваги", - йдеться у заяві.

Як зазначають в МЗС, "у цей критичний час для народу Казахстану зараз надзвичайно важливо вжити максимальних заходів задля деескалації ситуації і уникнення подальшого насильства, гарантувати дотримання прав людини, забезпечити відновлення роботи об'єктів критичної інфраструктури та систем зв'язку".

Читайте такожЗ Казахстану прилетів літак із українцями на борту - КулебаКрім того, в українському зовнішньополітичному відомстві взяли до уваги "розгортання на території Казахстану іноземних військових сил з домінуванням російського контингенту на запрошення влади Казахстану".

"Іноземні війська мають поважати незалежність, суверенітет та національне законодавство Казахстану і міжнародне право, а їхнє перебування не повинне виходити за межі задекларованого обмеженого часового терміну", - переконані в МЗС.

Також у зовнішньополітичному відомстві наголосили, що продовжать захищати інтереси українців в Казахстані, зокрема надавати їм сприяння у поверненні на Батьківщину. Зокрема, дипломати тримають на особливому контролі ситуацію із українськими громадянами в Алмати.

"Нагадуємо про рекомендації громадянам України наразі залишатися в місцях тимчасового проживання та тримати зв'язок із українським посольством, яке інформуватиме про можливі шляхи виїзду з країни", - йдеться у заяві.

Протести в Казахстані - що відомо

Масові акції протесту, спровоковані зростанням цін на скраплений газ, почалися в Казахстані 2 січня. Пізніше громадяни почали вимагати відставки президента, уряду, введення демократичних змін.

Читайте такожУ Женеві розпочався діалог зі стратегічної стабільності між США і РФПід час акцій правоохоронці застосовували силу до протестувальників.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд, зняв з посади голови Ради безпеки свого попередника Нурсултана Назарбаєва і пообіцяв задовольнити частину вимог активістів.

Також Токаєв оголосив, що буде діяти жорстко і запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні. У ніч на 6 січня почалися грабежі, після чого він оголосив про початок "антитерористичної операції" і попросив допомоги "у наведенні порядку" в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Росія, Білорусь, Вірменія, Киргизстан і Таджикистан відправили своїх військових до Казахстану.

7 січня у зверненні до народу Токаєв заявив, що віддав наказ відкривати вогонь на ураження без попередження.

10 січня в Казахстані оголошено загальнонаціональну жалобу за загиблими під час протестів. Точна кількість загиблих невідома.

Читайте такожДерждеп розкрив деталі переговорів з РФ щодо "гарантій безпеки"За інформацією МЗС, українців немає серед загиблих, постраждалих або затриманих під час масових акцій в Казахстані.

Також МВС Казахстану повідомило, що з початку акцій було затримано майже 8 тис. осіб.

Також сьогодні Токаєв заявив, що в країні була спроба держперевороту, на сьогодні конституційний порядок в країні відновлено.

Він повідомив, що у Казахстані розгорнуто колективні "миротворчі" сили ОДКБ у кількості 2030 осіб і 250 одиниць техніки.

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