Президент зауважує, що "допомагати їм - це добре", але інколи "не заважати їм - це набагато краще".

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що національним спротивом та територіальною обороною повинні займатися професіонали.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України в Харкові.

Зеленський зауважив, що організація національного спротиву та територіальної оборони проходить під егідою та безпосереднім керівництвом Збройних сил України.

"Всі, особливо окремі керівники на місцях, мають чітко усвідомити: є речі, які повинні втілювати в життя виключно військові, виключно професіонали. Допомагати їм - це добре. Але інколи не заважати їм - це набагато краще. У питанні національної безпеки немає місця для політики, немає місця для інтриг, спекуляцій, хаосу, який можуть створити саме такі речі", - сказав президент.

За його словами, щодня має відбуватися повна взаємодія влади усіх рівнів та повне розуміння зони своєї відповідальності: з боку обласних державних адміністрацій, районних державних адміністрацій, обласних, районних рад та інших представників місцевого самоврядування - для побудови ефективної моделі територіальної оборони і національного спротиву.

"Це надійний тил для професійної і добре оснащеної армії, що разом становлять основу нашої держави, основу сильної держави", - зазначив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, закони "Про основи національного спротиву" та "Про внесення зміни до статті 1 закону України "Про чисельність Збройних сил України" Верховна Рада ухвалила 16 липня 2021 року.

29 липня президент підписав ці закони. За словами Зеленського, створення в Україні системи нацспротиву є потужним сигналом всім, що наша країна буде оборонятись і не допустить подій 2014 року, і що "захист України для нас – це наша всенародна справа". Утім наступного ж дня він доручив внести зміни до закону про нацспротив з метою повного узгодження його норм з положеннями Конституції України та усунення техніко-юридичних недоліків.

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