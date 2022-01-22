В Міноборони Німеччини вважають, що країна має робити все для деескалації ситуації, а "постачання зброї цьому не сприятиме".

Берлін виділив 5,3 млн євро на мобільний польовий госпіталь для України.

Про це повідомила міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт в інтерв'ю газеті Die Welt, передає "Німецька хвиля".

За її словами, разом з розгортанням госпіталю Німеччина забезпечить відповідну підготовку для його використання.

Ламбрехт також сказала, що "розуміє бажання підтримати Україну, і це саме те, що ми вже робимо", але наразі Німеччина не готова надавати Києву озброєння. На її думку, Німеччина має робити все для деескалації ситуації, а "постачання зброї цьому не сприятиме".

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Вона нагадала, що Берлін надавав Україні респіратори, а також лікує важкопоранених українських військових у шпиталях Бундесверу.

Глава оборонного відомства також заявила, що у разі нападу Росії на Україну не буде введено в експлуатацію газопровід "Північний потік-2".

"Налагодження економічного співробітництва, коли всередині Європи може спалахнути війна, ініційована Росією, є повним абсурдом", - сказала Ламбрехт.

Напередодні зі ЗМІ стало відомо, що Німеччина не тільки відмовляє Києву в поставках зброї, а й блокує експорт естонського озброєння в Україну. Йдеться про гаубиці Д-30 німецького походження.

На думку німецьких урядовців, надання зброї Україні "може лише посилити напруження та зробити переговори з Москвою ще важчими, ніж вони вже є нині". Відповвідна позиція непостачання зброї до кризових регіонів також закріплена у коаліційній угоді чинного уряду. Утім, останнім часом навіть всередині Німеччини лунає дедалі більше закликів її переглянути.

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