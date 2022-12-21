Президенти України та США обговорять три теми, які стосуються поточної війни.

Президент США Джо Байден запросив українського колегу Володимира Зеленського до Вашингтона, бо війна в Україні вступила в нову фазу. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі в інтерв'ю CNN.

"Президент дійсно вважає, що в міру наближення зими, коли ми вступаємо... в нову фазу цієї війни, агресії пана Путіна, зараз дуже вдалий час для двох лідерів сісти віч-на-віч і поговорити", - заявив Кірбі.

За його словами, президенти обговорять продовження військової та економічної допомоги з боку США, збереження санкцій проти Росії і питання врегулювання конфлікту.

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"Я не сумніваюся, що вони обговорять бачення президента Зеленського про "справедливий мир" і про те, як це виглядає, які його компоненти, і як ми можемо допомогти Україні досягти його", — розповів Кірбі.

Представник Білого дому зазначив, що Кремль "явно не зацікавлений в дипломатії прямо зараз", а, навпаки, має намір "вбивати більше українських мирних жителів".

Візит Зеленського в Вашингтон

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну президент Зеленський не залишав межі країни, а в найперші і найбільш важкі дні залишався в столиці безвиїзно.

Про візит Зеленського до США, який стане його першою закордонною поїздкою після 24 лютого, стало відомо минулої ночі з американських ЗМІ. Пізніше український президент підтвердив, що дійсно їде до Вашингтона.

Напередодні цієї поїздки глава держави відвідав місто Бахмут - найважчу ділянку фронту - де поспілкувався з бійцями і вручив нагороди.

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