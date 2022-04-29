Радник глави ОПУ зазначив, що Віктор Медведчук в Росії не потрібен.

Віктора Медведчука не вдасться обміняти на українців та військових, яких заблокували на заводі "Азовсталь". Поки що народний депутат менш важливий президенту РФ Володимиру Путіну, ніж знищення Маріуполя.

Про це розповів радник голови офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "Радіо Свобода"

За його словами, Медведчука брендували як людину впливову та важливу для Росії, але він їм не потрібен.

"Цінність зламати Маріуполь, знищити його, вбити там практично всіх захисників, для них набагато більше (як вони вважають з пропагандистської точки зору), ніж забрати Медведчука або кого завгодно. Тому, на жаль, Медведчук - не актив", - пояснив Подоляк.

У зв'язку з цим, зазначив він, обміняти Медведчука на українських військових на Азовсталі не вийде.

"На умовному столі переговорів про обмін лежать всі пропозиції, включаючи можливість обміняти Медведчука. Просто ми бачимо реакцію російської сторони, що для них Медведчук не цінний актив. Взагалі", - підсумував радник глави ОПУ.

Як раніше повідомляв УНІАН, Народний депутат від вже неіснуючої партії "опозиційна платформа - за життя" Віктор Медведчук підозрюється в держзраді. Перед повномасштабним вторгненням РФ він перебував під домашнім арештом, але напередодні атаки росіян з'явилася інформація про таємний виїзд дружини члена ОПЗЖ Оксани Марченко в Білорусію. Незабаром втік і сам Медведчук.

У слідства було кілька оперативних версій, де може ховатися кум Путіна. Але Генеральний прокурор Ірина Венедиктова відмовилася розкривати деталі пошуків Медведчука, тільки підтвердила, що заради цього залучили спеціальну групу.

12 квітня Медведчука спіймали, коли він намагався втекти з України у формі ВСУ. У Кремлі спочатку ставили під сумнів упіймання кума Путіна і звинувачували Україну у фейках.

Пізніше Медведчук сам звернувся до Путіна і Зеленському з проханням обміну його на захисників і жителів Маріуполя, які зараз знаходяться в заблокованому місті і не мають можливості покинути зону бойових дій через регулярні обстріли РФ. У Москві ж відкинули дану пропозицію.

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