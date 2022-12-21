У Конгресі США з нетерпінням очікують почути надихаюче послання Зеленського про єдність, стійкість і рішучість, зазначила депутат Палати представників Ненсі Пелосі.

Спікер Палати представників США (нижня палата Конгресу) Ненсі Пелосі офіційно запросила президента України Володимира Зеленського виступити на спільному засіданні обох палат Конгресу.

Про це йдеться у листі-запрошенні Пелосі до Зеленського.

"З величезною повагою і захопленням до вашого надзвичайного лідерства, я надсилаю запрошення від імені двопартійного керівництва Конгресу виступити на спільному засіданні Конгресу у середу, 21 грудня", - йдеться у листі до Зеленського.

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Пелосі наголошує, що Америка і світ у захваті від героїзму українського народу.

"В умовах жахливих звірств Путіна, українські борці за свободу надихнули світ залізною волею і незламним духом у відбитті жорстокого, невиправданого вторгнення Росії", - сказано у листі.

"У цей темний час ваше відважне, патріотичне, неослабне лідерство згуртувало не лише ваш народ, але й світ, аби приєднатися до фронтів боротьби за свободу", - заявила Пелосі.

Вона зазначила, що Америка та союзники з гордістю відповіли на заклик Зеленського і запроваджують спустошливі санкції проти Путіна, і забезпечують Україну необхідними ресурсами для перемоги у війні.

"Боротьба за Україну - це боротьба за демократію як таку. Ми з нетерпінням очікуємо почути ваше надихаюче послання про єдність, стійкість і рішучість", - сказано у листі Пелосі.

Візит Зеленського в США

Сьогодні Зеленський відвідає Вашингтон.

За інформацією прес-секретаря президента Сергія Никифорова, на зустрічі з Байденом планується обговорення співпраці двох країн, зокрема щодо зміцнення стійкості та обороноздатності України, підтримки її суверенітету та відновлення територіальної цілісності.

Президент України також виступить із промовою на спільному засіданні двох палат Конгресу США та проведе низку двосторонніх зустрічей.

Зеленський о 21:00 за київським часом прибуде у Білий дім для зустрічі з Байденом. Орієнтовно о 23:30 має розпочатись спільна прес-конференція президентів України та США.

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