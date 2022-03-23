Переговори йдуть постійно в онлайн-форматі.

Перемовини між Україною та Росією йдуть достатньо важко, тому що українська сторона має чіткі й принципові позиції.

Про це у коментарі журналістам повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Якщо коротко: переговори йдуть постійно в онлайні. Переговори йдуть достатньо важко, тому що українська сторона має чіткі й принципові позиції", - зазначив він.

Подоляк наголосив, що ключові засадничі речі щодо перемовин були заявлені президентом Володимиром Зеленським "вже неодноразово".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 березня Зеленський заявив, що перемовини з РФ проходять дуже складно, іноді навіть скандально. Україна продовжує працювати на різних рівнях, щоб спонукати Росію до миру та припинення цієї жорстокої війни. "Працюють українські представники на переговорах, які продовжуються фактично щодня. Це складно дуже. Часом – скандально. Але крок за кроком ідемо вперед", - наголосив він.