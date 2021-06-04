За словами Зеленського, законопроект щодо ліквідації олігархічної системи є тільки першим кроком, "це створення фундаменту для протидії олігархічному впливу".

Питання про статус олігархів буде винесено на всеукраїнський референдум.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні за результатами засідання Ради національної безпеки та оборони 4 червня.

"Для тих, хто спробує розгойдати, переконати, переламати або домовитися з депутатами парламенту щодо цього закону (щодо ліквідації олігархічної системи - УНІАН), у мене буде одне запитання. Це запитання щодо статусів олігархів, яке буде винесено на всеукраїнський референдум. Це питання буде першим. А для когось, можливо, останнім", – сказав він.

За словами Зеленського, законопроект щодо ліквідації олігархічної системи є тільки першим кроком, "це створення фундаменту для протидії олігархічному впливу".

Читайте такожРНБО складе перелік олігархів: законопроект Зеленського опубліковано на сайті Ради"Не можна володіти депутатами, міністрами й будь-якими іншими чиновниками. Цей законопроект – перше рішення за всі 30 років незалежності, яке демонструє наше ставлення до олігархічної системи. Він стверджує: так, в Україні є олігархи. Так, вони впливають на політику. І, так – цього більше не буде", – заявив Зеленський.

Закон про олігархів: подробиці

2 червня президент Зеленський подав до Верховної Ради законопроект щодо ліквідації олігархічної системи в Україні. Документ позначений як невідкладний для розгляду.

В прес-службі глави держави зазначили, що цей законопроект визначає коло цих осіб, які підпадають під визначення олігарха, і встановлює правила їхніх прозорих взаємовідносин з представниками влади.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко