За словами екс-президента, у 2014 році він домовився з Путіним про вивезення готівки НБУ з окупованого Криму.

Екс-президент Петро Порошенко заявив, що в 2014 році домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про вивезення готівкових коштів Національного банку з окупованого Криму.

Про це Порошенко заявив на засіданні Київського апеляційного суду, який наразі розглядає клопотання його захисників, а також сторони обвинувачення на запобіжний захід екс-президенту, обраний Печерським районним судом Києва.

"Так, я давав безпосередньо вказівки щодо переміщення готівкових коштів через лінію зіткнення з окупованими територіями. Більше того, я давав голові Нацбанку, міністру внутрішніх справ і голові СБУ. Більше того, я з цього (приводу – УНІАН) телефонував Путіну, і це було у 2014 році. Сума цієї готівки – 4 млрд грн плюс золото, плюс активи українського Національного банку, які внаслідок моєї дипломатичної роботи були завезені до сховищ НБУ з окупованих територій Криму, які зберігалися в сейфах республіканського відділення НБУ", - сказав він.

Натомість Порошенко звинуватив теперішню владу в тому, що це вона купує вугілля на окупованих територіях. "Вони мають пояснити свої численні коментарі в ЗМІ, свої дії щодо фальсифікації законів, через які зараз фінансують країну-агресора і тероризм. Бо під виглядом російського вугілля до нас зараз заходить вугілля з окупованих територій", - додав екс-президент.

Окрім того, Порошенко прокоментував клопотання сторони обвинувачення про посилення йому запобіжного заходу. "Прокурори вважають, що Порошенко може втекти, може впливати на свідків, може зробити заколот, щоб змістити Зеленського. Все це виглядає, як шизофренія. Я не виключаю, що буду клопотати про проведення психіатричної експертизи тим, хто склав це клопотання", - зауважив він.

Нагадаємо, нещодавно Путін запропонував Порошенку політичний притулок у Росії - той оперативно відповів президенту РФ.

"Вугільна" справа Порошенка-Медведчука: деталі

ДБР розслідує провадження про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України.

Порошенко є одним з фігурантів справи. Він підозрюється в тому, що, діючи за попередньою змовою з групою осіб, зокрема з представниками вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".

Кримінальне провадження проти Порошенка розслідується за ч. 1 і ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

У вересні-листопаді 2021 року у цій справі повідомили про підозру народному депутату від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

6 січня 2022 року Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно та активи Порошенка.

19 січня суд обрав Порошенко запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, хоча прокурор просив взяти екс-президента під варту з альтернативою близько 1 млрд грн застави. Адвокати та прокурори оскаржили відповідне рішення суду.