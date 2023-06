Оксана Маркарова зазначила, що вперше про те, що питання обговорюється, стало відомо в травні цього року.

Посол України в США Оксана Маркарова відзначила "зміну тональності" Вашингтона щодо поставок Україні далекобійних ракет ATACMS. Вона зазначила, що на прийняття рішення впливають різні фактори.

"Якщо до цього всі відповіді звучали як "just forget it" (забудьте про це - УНІАН), тоді (у травні 2023 року - УНІАН) ми вперше почули про те, що питання обговорюється", - розповіла дипломат в інтерв'ю виданню The Page.

За її словами, так званих "червоних ліній" щодо постачання Україні зброї, які не можна подолати, немає.

"Немає якихось непереборних червоних ліній, і є багато можливостей, про які ми спочатку чули "ні", а потім чули "так". Це не завжди тому, що була чітка позиція "ні" і вона змінилася на чітку позицію "так" - це тому, що для отримання кожної можливості існує великий набір факторів", - пояснила Маркарова.

Вона вказала, що головним фактором для постачання ракет ATACMS є політична готовність США. Також на це рішення впливають такі фактори, як кількість ракет у США та інших партнерів України, навчання військових, можливість інтеграції з озброєнням ЗСУ, а також виробництво та логістика.

Ракети ATACMS для України - що відомо

У травні 2023 року з'явилася інформація, що США не планують надавати Україні далекобійні ракети ATACMS, але продовжать відправляти Patriot, боєприпаси і бронетехніку.

Видання Politico написало, Вашингтон відмовляються поставляти ATACMS в Україну, тому що їх не вистачає навіть американської армії.

30 травня президент США Джо Байден заявив, що питання надання Україні далекобійних ракет ATACMS ще розглядається.

9 червня у Конгресі США створили резолюцію, яка закликає Адміністрацію президента Джо Байдена передати Україні ракети ATACMS.

