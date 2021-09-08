Політик працювала на цій посаді 16 років, протягом чотирьох термінів поспіль.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель в останній раз виступила у парламенті на своїй посаді. Вона звернулася до депутатів з проханням та отримала прощальні оплески.

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Вже три тижні після виборів до Бундестагу почнуть формувати новий уряд, у складі якого не буде Ангели Меркель. Вона не висувала свою кандидатуру на посаду прем'єра, проте усе одно вболіває за свою партію (Християнсько-демократичний союз).

На посаді канцлера Німеччини Меркель працювала 16 років, протягом чотирьох термінів поспіль. Вона запам'яталася не тільки доленосними рішеннями для країни, а й фірмовим стилем в одязі. Меркель носить класичні жакети одного крою - на трьох ґудзиках і часто яскравого кольору.

Читайте такожСтало відомо, хто в Держдепі США відповідатиме за політику щодо УкраїниУ своїй останній промові на посаді канцлера Меркель просила підтримати її партію на майбутньому голосуванні. До речі, за результатами соцопитування ХДС втрачає рейтинги.

Депутати проводили Меркель бурхливими оплесками. Сама вона помахала політиком рукою та завершила промову з посмішкою.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Меркель до кінця своєї каденції намагатиметься організувати саміт лідерів України, Росії, Франції та Німеччини щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

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Автор: Поліна Кузенко