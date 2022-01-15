Валерій Чалий вважає що такі дії "можуть створити красиву картинку ОДКБ та підсилити імідж організації".

Російська Федерація, отримавши можливість ввести свої війська на територію Казахстану, повністю їх вже звідти не виведе, вважає надзвичайний і повноважний посол України в США (2016-2019) Валерій Чалий.

Про це він повідомив у "Суботньому інтерв’ю" Радіо Свобода.

Дипломат не виключив, що Росія лише продемонструє виведення військ ОДКБ з Казахстану, проте частина російських підрозділів залишиться для охорони державних об'єктів.

За словами Чалого, в результаті, такі дії "можуть створити красиву картинку ОДКБ та підсилити імідж організації".

Читайте такожУ РНБО припустили участь розвідки Білорусі в кібератаці на урядові сайтиПосол нагадав, що в конфлікті між Вірменією та Азербайджаном, в ОДКБ "вірмен не підтримали, просто кинули їх на амбразуру". Тому ситуація в Казахстані, за словами Чалого, допоможе їм реабілітуватися.

Події в Казахстані:

У Казахстані з 2 січня почалися акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ.

Пізніше громадяни почали вимагати відставки президента, уряду, запровадження демократичних змін. Під час акцій правоохоронці застосовували силу до протестувальників.

5 січня уряд Казахстану пішов у відставку. По всій країні був введений режим НС.

Найскладніша ситуація склалася в Алмати, де демонстранти захопили будівлі міської адміністрації, прокуратури, аеропорт. У ніч на 6 січня почалися грабежі, після чого президент Касим-Жомарт Токаєв оголосив про початок "антитерористичної операції" і попросив допомоги у "наведенні порядку" в ОДКБ.

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7 січня у зверненні до народу Токаєв заявив, що віддав наказ відкривати вогонь на поразку без попередження. Він зазначив, що мирні переговори з "озброєними та підготовленими бандитами" недоречні, тому їх потрібно знищувати, це буде зроблено найближчим часом.

10 січня в Казахстані був оголошений загальнонаціональний траур за загиблими під час протестів. Точна кількість загиблих невідома.

У той же день Токаєв заявив, що в країні була здійснена спроба держперевороту, але конституційний порядок в країні відновлений. За словами президента, в Казахстані розгорнуті колективні "миротворчі" сили ОДКБ в кількості 2030 осіб і 250 одиниць техніки.

15 січня 2022 року в Росії заявили про повернення восьми літаків з "миротворцями" з Казахстану.

15 січня 2022 року в Казахстані почалися затримання винних у підвищенні тарифів на газ.

Довідка УНІАН. ОДКБ - військово-політичний союз, створений державами СНД на основі договору про колективну безпеку (ДКБ), підписаного 15 травня 1992 року. Членами ОДКБ є Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан.

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