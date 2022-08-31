Фігура першого президента СРСР була неоднозначною і суперечливою.

Зі смертю першого президента СРСР Михайла Горбачова закінчилася епоха пострадянського періоду. Його постать була неоднозначна і часто суперечлива.

Про це пише юрист і колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера у Facebook.

За його словами, до позитивних сторін політики Горбачова можна віднести:

Відео дня:

процеси демократизації СРСР;

звільнення політичних дисидентів;

перші паростки гласності і свободи слова;

перші відносно вільні вибори до представницьких органів влади;

ядерна розрядка між СРСР і США;

виведення окупаційних радянських військ з Афганістану;

падіння Берлінської стіни і об'єднання Німеччини;

розпад Організації Варшавського Договору;

вільні вибори в контрольованих раніше Кремлем державах Східної Європи.

При цьому він зазначив, що до очевидних мінусів Горбачова можна віднести:

першотравневу демонстрацію в Києві в 1986 році, через кілька днів після вибуху на Чорнобильській АЕС;

придушення силовими методами руху до незалежності Литви, Грузії, інших колишніх союзних республік;

підтримка агресії РФ проти України.

"На мій погляд, Горбачов зіграв більш негативну роль щодо України, ніж Єльцин, проте більш позитивну, ніж всі радянські вожді-попередники разом узяті. У мене сьогодні немає ні співчуття, ні радості. Це тільки історичний факт, який стався", - підсумував Магера.

Смерть Михайла Горбачова - що відомо

30 Серпня 92-му році помер перший і єдиний президент СРСР Михайло Горбачов. За даними російських Telegram-каналів, напередодні смерті Горбачов приїхав до лікарні на процедуру гемодіаліз. У нього були проблеми з нирками.

У свою чергу голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляйен написала, що Горбачов-лідер, якого поважали і якому довіряли.

Крім того, відреагував на смерть Горбачова і президент США Джо Байден. Він зазначив, що останній лідер Радянського Союзу ризикнув кар'єрою заради "іншого майбутнього".

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