За словами адвоката, таке рішення означає, що підстав для її звільнення не було, тому її можуть поновити на посаді. Вона також має право на компенсацію.

Верховний Суд скасував указ президента про звільнення "судді Майдану" Оксани Царевич, яка під час Революції гідності незаконно притягувала до відповідальності активістів "Автомайдану".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат потерпілих у справі Роман Маселко.

"Верховний Суд вирішив, що свідомо засуджувати невинних – це святе право кожного судді. 16 членів Вищої ради правосуддя та 5 суддів Вищого адмінсуду вирішили, що вона порушила присягу. Але 3 верховних судді вважають інакше", - прокоментував адвокат рішення суду.

За його словами, таке рішення означає, що підстав для її звільнення не було, тому її можуть поновити на посаді. Вона також має право на компенсацію.

Відповідне рішення про поновлення Царевич на посаді мають ухвалювати в Печерському райсуді Києва, де вона працювала раніше.

Однак через те, що її повноваження вже завершилися, щоб здійснювати судочинство, Царевич має пройти процедуру призначення ще раз. Для цього ВРП має подати заяву, а президент ухвалити відповідний указ.

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Справа скандальної судді Царевич: що відомо

Суддю Печерського райсуду Києва Оксану Царевич обвинувачували у винесенні завідомо неправосудного рішення (ч. 2 ст. 375 Кримінального кодексу). Ця стаття ККУ, згідно з рішенням Конституційного суду, втратила чинність у грудні 2020 року.

Царевич обвинувачували в тому, що, завідомо знаючи про сфальсифіковані протоколи і рапорти працівників ДАІ, а також ігноруючи докази невинуватості водіїв, вона позбавляла останніх права на керування транспортними засобами за поїздку до резиденції екс-президента Віктора Януковича "Межигір’я".

В окремих випадках до відповідальності притягувалися навіть ті особи, які взагалі на момент нібито порушення ними правил дорожнього руху (відмова зупинитися на вимогу працівника міліції) взагалі перебували в іншому місці.

У 2016 році Вища рада правосуддя схвалила звільнення Царевич за порушення присяги.

У червні 2020 року Шевченківський райсуд визнав Царевич невинуватою у постановленні завідомо неправосудних рішень про притягнення до адмінвідповідальності учасників "Автомайдану" в січні 2014 року.

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Автор: Антоніна Доломанжи