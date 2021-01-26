Те, що Захід останнім часом став приділяти таку пильну увагу питанню українських судів, політолог пов'язує зі слабкістю нинішньої української влади.

Інтерес заходу до проведення в Україні судової реформи пов'язаний з його бажанням отримати контроль над процесами в Україні.

Про це заявив директор Українського Інституту політики Руслан Бортник, коментуючи представлення послами «Великої сімки» так званої дорожньої карти судової реформи.

"Судячи з висловлювань колишнього посла Канади в Україні пана Ващука, то сьогодні посли «Великої сімки» відіграють роль такої собі керуючої ради, тимчасової адміністрації в Україні. І, звичайно, з урахуванням тієї кризи, яка виникла навколо Конституційного суду, стало зрозуміло, що саме суддівська система є бар'єром для встановлення абсолютного контролю над політичними та економічними, правовими процесами в Україні» - зазначив експерт.

Бортник нагадує, що подібні речі як розробка судової реформи в принципі не належать до компетенції послів.

"Це фактор зовнішнього втручання. Ми ж не пропонуємо їх державам провести судову реформу. І логіка щодо того, що вони нам допомагають, дають гроші, вона не працює. Допомога це одне, а втручання у внутрішні справи країни — це зовсім інше. Це фактор зовнішнього втручання безумовно, але ми вже звикли до цього, у нас пропав інстинкт ... у держави пропала захисна реакція", - заявив він.

Те, що Захід останнім часом став приділяти таку пильну увагу питанню українських судів, політолог пов'язує зі слабкістю нинішньої української влади.

"У Заходу є відчуття слабкості і тимчасовості Зеленського", - вважає він.

Нагадаємо, що в понеділок, в день народження Володимира Зеленського, посли країн «Великої сімки» представили дорожню карту судової та антикорупційної реформи в Україні. Пропозиції стосуються також змін у роботі Конституційного Суду.

У цій дорожній карті Україні, зокрема, рекомендують тимчасово збільшити кворум для прийняття рішень КСУ, відкласти процедуру добору суддів Конституційного Суду до введення нових правил, забезпечити суттєву роль міжнародних експертів при перевірці кандидатів. Також пропонується знову реформувати Верховний суд, ВРЮ і спеціалізовані суди.

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Автор: УНІАН