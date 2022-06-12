Керівник ОП підкреслює, що новий голодомор потрібен Росії, щоб шантажувати світ, розхитати міжнародну коаліцію навколо України та виграти війну в Європі.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наголошує, що "світовий голод" хочуть використовувати в якості зброї.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Світовий голод" хочуть використовувати в якості зброї. Я неодноразово казав, що Росія готує продовольчу кризу, яка здатна запустити ланцюжок інших криз у світі. Вони блокують українські порти, знищують врожай, займають значні території на Півдні і крадуть наше зерно", - зазначив керівник ОП.

Єрмак додав, що історик Тімоті Снайдер підтверджує низку застережень, про які він говорив раніше.

"План голоду Путіна" націлений на те, щоб запустити хвилю біженців з Близького Сходу та Африки до ЄС та вдарити по економіці наших союзників. Як вважає Снайдер, на фоні можливих голодних бунтів Росія спробує шантажувати світ, звинувачуватиме Україну та вимагатиме визнати територіальні здобутки і зняти санкції", - вважає він.

Також Росія, зазначив Єрмак, намагається знищити Україну як експортера та гаранта світової продовольчої безпеки.

"Я раніше писав, що новий голодомор потрібен Росії, щоб спробувати шантажувати світ, розхитати міжнародну коаліцію навколо України та виграти війну в Європі. Тому простих рішень тут бути не може", - наголосив керівник ОП.

Голова ОП озвучив три кроки для вирішення проблеми:

зелені коридори з українських портів, аби розблокувати їх та вивезти зерно;

військові конвої, а також протикорабельні ракети для України;

жодних санкційних поступок для РФ.

"Часу на роздуми в нас не так багато. Потрібні рішучі дії вже сьогодні", - підсумував Єрмак.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня керівник Офісу президента України Єрмак заявив, що світової продовольчої кризи, яку провокує Росія, ще можна уникнути. За його словами, необхідно розблокувати українські порти, надіславши у Чорне море військові конвої країн-партнерів, які супроводжуватимуть зернові вантажі.

10 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про активну фазу переговорів з пошуку рішень для подолання глобальної кризи продовольства.

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